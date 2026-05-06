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南加療癒味蕾活動 本月接力上陣

記者張宏／綜合報導
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范杜拉16日和17日舉辦第40屆加州草莓節博覽會。（官網圖片）
范杜拉16日和17日舉辦第40屆加州草莓節博覽會。（官網圖片）

隨著報稅季落幕，進入五月南加活動日益豐富多彩，從主打療癒味蕾的期間限定餐飲體驗，到結合在地農產與創意料理的美食節，及匯聚全球藝術家的戶外市集，多元活動接力登場，為民眾與旅客打造一場融合音樂、文化與生活風格的季節盛宴。

當報稅季壓力終於散去，洛杉磯市老饕隱藏型口袋名單的餐廳Wife and the Somm推出限時「報稅後療癒（Post Tax Day Relief）」三道式晚餐菜單，把報稅後疲憊轉化為一場值得細細品味、更加令人滿足的美食體驗，供應時間為即日至9日，主廚Frank Ryan Saporito精心設計菜單，賓客可享用每人55美元的三道式季節性晚餐，並可加價升級搭配春季品酒。「報稅後療癒」晚餐菜單融合精緻料理技法與當季新鮮食材，精選餐廳人氣菜色。

對於草莓愛好者而言，范杜拉縣於16日和17日在Ventura County Fairgrounds舉辦的第40屆加州「草莓節博覽會」無疑是一場盛會，現場將帶來各式草莓美食，包括巧克力裹草莓、草莓鬆餅、草莓披薩、草莓玉米片、油炸草莓、草莓塔可及草莓啤酒、瑪格麗特與冰沙等。在Mama Carol's Kitchen攤位還能品嚐到草莓甜玉米粽、杜拜巧克力草莓杯與草莓貝涅餅等甜點。該店老闆Carol Maldonado已在草莓節販售其創意料理超過25年。

另一個人氣美食來自奧克斯納（Oxnard）佛教寺廟的巧克力草莓，由兩個班次、共60名義工將巨型草莓浸入融化的Merkins巧克力中製作，並以單顆或三入、六入組合販售。該攤位在兩天活動期間約可售出２萬顆巧克力草莓。

「草莓節博覽會」兩天活動皆為上午10點至下午6點30分。現場提供免費接駁車，每15分鐘一班，往返於奧克斯納與范杜拉附近地點。Metrolink與Amtrak Surfliner列車在活動周末也有固定停靠並提供折扣票價，車站距離會場僅數步之遙。詳情登錄https://castrawberryfestival.org/。

喜歡文藝者，可參加比佛利山藝術展16日和17日舉辦的免費戶外藝術市集。市中心的四個花園街區將匯集來自本地及世界各地250名藝術家作品，展出多種藝術形式，包括繪畫、雕塑、水彩、攝影、複合媒材、陶藝、玻璃藝術、珠寶設計、素描與版畫等。所有藝術與工藝作品皆為原創，風格橫跨傳統與當代，並由藝術家本人親自展示與交流。同時設有葡萄酒與啤酒花園，搭配現場音樂演出，還有藝術家示範、兒童活動、美食餐車及多個社區展區，兩天上午10點至下午6點，免費入場。詳情登錄https://www.beverlyhills.org/231/Beverly-Hills-Art-Show--May-16-17-2026。

Wife and the Somm推出限時「報稅後療癒（Post Tax Day...
Wife and the Somm推出限時「報稅後療癒（Post Tax Day Relief）」三道式晚餐菜單，圖為藍鰭鮪魚塔塔。（Wife and the Somm提供）

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