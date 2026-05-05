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羅麗惠基金會 資助學生脫困升級

記者張宏／洛杉磯報導
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MHG基金會提出創新的三位一體模式「獎學金、導師制度、共伴陪伴」，將傳統單向資助...
MHG基金會提出創新的三位一體模式「獎學金、導師制度、共伴陪伴」，將傳統單向資助升級為長期陪伴和能力培養的支持系統。（左起）MHG董事長羅麗惠、董事高子晴和財務長高譽瑄。（MHG慈善基金會提供）

從嘉義大林貧困家庭的小女孩，到跨國酒店集團的女企業家，再到推動跨國教育與導師平台的慈善領袖，MHG慈善基金會羅麗惠(Kitty Lo) 走出一條結合事業與公益的獨特道路。她以慈悲為核心、願力為驅動，利用制度讓善意得以放大，成為美台印多地孩子的「母親」，為其提供金錢和職業規劃方面的幫助。

羅麗惠2020年創立MHG慈善基金會，起初專注協助自閉症青年就業，隨著時間推進，基金會逐步擴展至教育、災害援助和國際慈善。她長期資助印度札什倫布寺超過500個小沙彌的教育與生活費，讓這些孩子能安心學習、專注成長。促使她進一步轉型慈善模式的關鍵，來自對當代青少年困境的深刻觀察。

MHG慈善基金會為千名年輕人舉辦大型就業博覽會。（MHG慈善基金會提供）
MHG慈善基金會為千名年輕人舉辦大型就業博覽會。（MHG慈善基金會提供）

她表示，許多孩子並非缺乏能力，而是缺乏方向、榜樣及被看見和被肯定的機會。慈善不應是一次性給予，MHG基金會提出創新的三位一體模式「獎學金、導師制度、共伴陪伴」，將傳統單向資助升級為長期陪伴和能力培養的支持系統，同時透過科技/AI提升培育效率，更完整呈現策略方向。

2025年，慈悲獎學金計畫啟動，吸引近950名學生申請，最終選出100名學生，每人獲得500至1500美元的資助。該計畫特別關注GPA2.5以上、來自弱勢家庭卻持續努力的「隱形中堅」學生，為他們提供翻轉人生的關鍵支點。2026年計畫全面升級為「共伴獎學金」(Companion Scholarship)，資助金額提升至800至2000美元，並擴展至南加州七大縣。另導入「學生項目補助金」，透過創意提案與簡報競賽，提供小額啟動資金，鼓勵學生從想法走向實踐，培養創業精神與解決問題能力。同年3月，基金會舉辦青年創業與心靈成長論壇及創意競賽，讓學生從「被幫助者」轉變為「創造影響的人」。

羅麗惠2025年在台灣導入導師計畫。（MHG慈善基金會提供）
羅麗惠2025年在台灣導入導師計畫。（MHG慈善基金會提供）

在導師制度上，基金會持續深化，吸引醫療、法律、科技、金融與企業領袖的專業力量，提供學生跨領域的長期指導。2025年10月，基金會成功舉辦大型職涯與產業交流活動，吸引上千名青年參與，為他們打開職涯的第一扇門。羅麗惠也於2025年將導師計畫引入台灣且從嘉義大林起步，逐步擴展至苗栗公館鄉，聚焦新住民家庭與資源匱乏地區的孩子。

MHG慈悲獎學金頒發給100名中低收入高中生。（MHG慈善基金會提供）
MHG慈悲獎學金頒發給100名中低收入高中生。（MHG慈善基金會提供）
羅麗惠（右）去年獲得台灣磐石獎。（MHG慈善基金會提供）
羅麗惠（右）去年獲得台灣磐石獎。（MHG慈善基金會提供）

基金會執行長周信忠（George Chou）表示，他們幫助的學生，都來自低收入家庭或職業發展需要幫助，希望用獎學金給他們一些鼓勵，感覺被社會認知，因此提升自信，從而製造更好的發展機會。和一般獎學金不同，他們希望把導師計劃帶進去，找更多專業的人介紹不同主題，如財務、AI和醫療等方面，可謂是用獎學金把他們帶進門，通過導師計劃提升其職業未來。

MHG慈善基金會執行長George Chou表示，他們幫助的學生，都來自低收入家...
MHG慈善基金會執行長George Chou表示，他們幫助的學生，都來自低收入家庭或職業發展需要幫助，希望用獎學金給他們一些鼓勵，感覺被社會認知，因此提升自信，從而製造更好的發展機會。（MHG慈善基金會提供）

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