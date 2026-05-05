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世界拉花賽台灣被改名「中華台北」 加州眾議員聲明批評

洛杉磯訊
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美國加州州眾議員Tri Ta（見圖）強調，任何外國政府在加州土地上，進行此類施壓...
美國加州州眾議員Tri Ta（見圖）強調，任何外國政府在加州土地上，進行此類施壓行為都是「無法被接受的」。（本報檔案照）

2026年世界盃拉花大賽近日在美國落幕，台灣選手林紹興以純熟技藝與創意擊敗各國好手，勇奪冠軍寶座。然而賽後卻爆發名稱爭議，主辦單位世界咖啡賽制組織（WCC）被指疑似遭中共打壓，賽後將官網中「Taiwan」全面更改為「Chinese Taipei」（中華台北），引發關注與討論。加州州眾議員及駐洛杉磯經文處均對此事做出回應。

根據WCC於5月2日發布的聲明，官方確認未來將統一使用「Chinese Taipei」作為相關標示，並表示此舉是為符合國際組織的行政規範。不過，此次更動不僅影響現役選手，連過往比賽紀錄也遭「回溯」修改，包括林紹興先前在官網標示為代表「Taiwan」的資訊，也已被更名。

此次事件引發政治層面的質疑。美國加州州眾議員Tri Ta認為，改名之事應該跟中國政府施壓有關，且對於此事他一點都不意外。他指出，自己過去曾接到來自中國方面的電話，質疑其為何接待並與台灣外交官互動，顯示類似的政治壓力確實存在。對於此次事件，他強調，任何外國政府在加州土地上，進行此類施壓行為都是「無法被接受的」。

Tri Ta聲明強調，他代表他的選民，也代表加州的人民。他現在不會、未來也不會接受來自任何外國政府的任何命令。他會繼續為自由而奮鬥。他也提到，任何來自中國共產黨對加州事務的干涉或介入，都不可接受。他呼籲中共停止對加州任何活動的干預與介入。同時，他也希望相關的非營利組織能夠站出來，提出他們的關切。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元對此表示，「非常感謝加州州眾議員Tri Ta議員的仗義執言。誠如議員所察覺，這似乎是一起威權資本霸凌美國民間組織的典型惡例。」

馬博元對於WCC被迫將政治審查帶入單純的藝術與專業競賽，感到深切遺憾，也坦言已經表達嚴正關切。馬博元強調，「當總部設在加州的非營利組織被迫屈從於外國贊助商的政治議程時，受損的不只是台灣，還有美國社會最珍視的開放與誠信價值。」他認為，台灣選手的才華不需要政治濾鏡來審查。

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