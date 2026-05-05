裸男擾民 社區報案逾200次無解

洛杉磯市瑞西達（Reseda）地區部分居民表示，他們長期受到一名鄰居的困擾。這名被鄰居稱為「Greg」的男子，多次在臥室窗邊裸露身體，多年來也向鄰居發出死亡威脅，令居民感到不安。（示意圖取自Unsplash）

洛杉磯 市瑞西達（Reseda）地區部分居民表示，他們長期受到一名鄰居的困擾，形容對方行為宛如「噩夢」，並擔心其已對社區安全與生活品質造成嚴重威脅。儘管居民數百次求助，洛杉磯市警局（LAPD）仍表示並未發現任何犯罪行為。

該男子住在Garden Grove Avenue 7700號路段。據鄰居向KTLA 5電視台透露，他多次在臥室窗邊裸露身體，且可能被孩童目睹，同時多年來他也曾出現威脅性舉動，甚至向鄰居發出死亡威脅，令居民感到不安。

根據FOX 11報導，這名被鄰居稱為「Greg」的男子，自2022年起居住於該社區。當地居民形容，社區長期處於持續的言語攻擊環境中。鄰居Jozef Peter表示，相關騷擾行為包含具攻擊性的言語辱罵與公開裸露，且幾乎在任何時間都可能發生。

鄰居Susie Nelson表示，「他說他要用刀殺人，還說他要開槍射殺別人。」另一名居民Eduardo Pulido則指出，這些言語攻擊具有針對性與侮辱性，「有人停車時，他會辱罵對方，說我們都會死，你們的孩子是邪惡的。」

還有一名鄰居Ron Veto說，「那個人一發作起來，有時從下午兩點一直持續到凌晨兩、三點。」Veto表示，這名男子一開始會隨便大叫，時不時全裸在窗戶前走動，有時還會一邊甩著他的私密部位，一邊看向附近鄰居。「這裡的每個人都被他嚇壞了。他還會大笑。」

多名鄰居指出，他們已就相關情況多次向警方及市府單位求助。據悉，社區已經向警方報案達209次。鄰居們還指出，由於該住宅似乎沒有正常供電，他疑似會在屋內生火取暖，引發額外安全疑慮。

根據提供給KTLA電視台的文件顯示，該屋主在過去一年內曾因多項違規遭到開罰，包括將土地作未劃定用途使用、非法改建建築內部，以及電線配置不符合規範等問題。文件也顯示，該男子對其中至少一項指控已提出不認罪答辯。

目前尚不清楚該男子是否有接受過任何精神健康相關介入紀錄，或房屋業主是否已提起任何私人民事訴訟。但當地居民表示，他們擔心情況持續惡化，遲早可能導致人員受傷，呼籲市府與執法單位採取更強力的介入措施，以保障社區安全。