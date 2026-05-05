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朋地山擬建資料中心 居民促暫緩審議

洛杉磯訊
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數百名居民2日在公園路旁排成長隊，手持「No Data Center」等抗議標語...
數百名居民2日在公園路旁排成長隊，手持「No Data Center」等抗議標語，反對朋地山購物中心改建為資料中心與電池儲能設施。（主辦單位提供）

數百名來自工業市、哈岡、羅蘭岡的居民，2日上午齊聚夏巴倫公園，高舉「No Data Center」標語，抗議朋地山購物中心擬改建為大型資料中心及電池儲能設施的開發計畫，並要求地方政府暫緩審議。

本次集會由社區自發成立的朋地山社區保護協會（PHCPA）發起，活動自上午10時展開，至下午1時結束，歷時三小時。現場聚集華人居民、環保團體與多個社區組織成員。活動期間，民眾沿路排成長列、手持標語，行經車輛頻頻鳴笛表達支持。

多居民指出，對開發案可能帶來的環境衝擊與生活品質下降深感憂慮。在能源面向，有居民表示資料中心屬高耗能設施，加州電網原已承受壓力，若再引入相關開發，恐進一步加重供電負擔，主張當地應優先推動低碳節能產業。在水資源方面，部分居民關切冷卻系統用水量龐大，於南加州乾旱頻仍的情況下，恐引發資源競爭問題。此外，亦有居民指出，設備長時間運轉所產生的低頻噪音，將影響周邊住宅安寧。在城市規畫層面，與會者質疑開發資訊揭露不足，認為居民未能在計畫初期充分參與決策過程，呼籲地方政府重新評估整體影響，並建立更完善的社區參與機制。

PHCPA表示，此次集會在於凝聚社區力量，讓居民得以發聲，並有效參與相關公共決策。

加州 華人 工業市

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