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聖伯納汀諾台美商會 舉辦搭機賞景

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
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南加州聖伯納汀諾台美商會2日舉辦會員交流暨美食品嚐活動，並搭乘輕型飛機空中巡航，...
南加州聖伯納汀諾台美商會2日舉辦會員交流暨美食品嚐活動，並搭乘輕型飛機空中巡航，俯瞰內陸地區景觀。圖為部分參與者合影。（記者啟鉻／攝影）

加州聖伯納汀諾台美商會日前舉辦會員交流暨美食品嚐活動，並安排搭乘輕型飛機空中巡航，俯瞰內陸地區景觀。與會成員在輕鬆氛圍中交流，對近年社區快速發展與變化感觸良多。

活動於奇諾機場舉行，由商會副會長江哲宏提供私人停機庫及輕型飛機支持。會員們在品嘗美食、交流互動之餘，陸續搭乘由江哲宏親自駕駛的飛機升空，從空中鳥瞰聖伯納汀諾縣及周邊地區，體驗與地面截然不同的視角。

會長楊怡文表示，江哲宏副會長熱心提供場地與飛行資源，加上夏季將至，希望藉由此次活動讓會員在交流之餘，也能享有別具特色的體驗，增進彼此互動。

江哲宏表示，他20多年前進駐奇諾機場，曾從事飛行培訓與維修工作，並持有飛機駕駛執照，長期經營相關飛行業務。他回憶，當年原計畫投身民航維修領域，但適逢1990年代中東戰事影響，民航產業低迷，求職不順，遂轉而創業從事汽車維修。他笑稱，自己是「先會修飛機、再修汽車」。自商會成立之初，他便加入並持續參與至今。

在庫卡蒙加牧場市經營「家家藥局」的巫南生與林宜樺夫婦，當天也帶著兒子一同參與並體驗飛行。林宜樺分享，這是她首次搭乘輕型飛機俯瞰內陸地區，實際感受並不如想像中可怕，反而能將整個城市景觀盡收眼底。她指出，從高空俯瞰可見社區規劃整齊、商業發展迅速，內陸地區近年變化之大令她印象深刻。

商會顧問、會計師葉俊麟指出，此次活動形式新穎，結合休閒與交流，不僅促進會員之間的認識與互動，也讓大家在輕鬆環境中交流經濟趨勢、發掘潛在商機，充分展現商會成立與持續運作的意義和價值。

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