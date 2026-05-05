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世華橙縣分會 打造財經、美學課程

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世界華人工商婦女企管協會橙縣分會5月2日在橙縣華僑文教服務中心盛大舉辦「第三周年...
世界華人工商婦女企管協會橙縣分會5月2日在橙縣華僑文教服務中心盛大舉辦「第三周年慶暨母親節活動」。（主辦方提供）

世界華人工商婦女企管協會橙縣分會，於5月2日在橙縣華僑文教服務中心盛大舉辦「第三周年慶暨母親節活動」，結合財經講座與花藝設計課程，吸引南加州各界菁英、僑界代表及會員姐妹熱情參與，現場氣氛溫馨隆重，展現女性多元影響力與跨界整合的能量。

橙縣分會會長林瑩姿（Joyce Lin）於致詞中表示，分會成立邁入第三年，如同「三歲的孩子」，正處於穩健成長的重要階段。在創會會長張淑華奠定良好基礎下，未來將持續深化會員交流、強化國際連結，帶領分會穩步邁向更高層次發展。

本次活動規劃「資產傳承」財經講座，從專業角度探討如何將愛轉化為有智慧的規畫；隨後登場的花藝設計課程，由French Florist團隊與Annie Hong帶領，透過豐富花材與專業指導，讓與會者親手完成精緻作品。現場花香四溢、互動熱絡，參與者紛紛表示收穫滿滿，活動兼具知性與美感。

此外，林瑩姿亦於會中宣布分會即將於6月6日舉辦聖地牙哥企業參訪，前往美國永信藥品進行專業交流，深化跨區域連結；同時也將積極支持MLB美國職棒大聯盟在聖地牙哥教士隊球場舉辦的「台灣日」活動，並由會長個人特別贊助50張門票，鼓勵僑界與會員姐妹踴躍參與，展現世華橙縣分會對社區與文化推廣的高度投入與行動力。

林瑩姿表示，世華橙縣分會將持續以「學習、交流、成長」為核心，打造女性領導力平台，並誠摯邀請南加州各界人士共同參與，攜手創造更多跨界合作與國際連結的機會。

本次活動貴賓雲集，包括橙僑中心主任蕭蓓如、榮譽會長郭秀梅、創會會長張淑華，以及僑委會委員謝家樹、潘逸玲等到場支持；同時亦有旅館工會會長、女性高爾夫球協會會長及多位南加州社團領袖與地方賢達出席，共襄盛舉，展現世華橙縣分會在僑界與社團間的高度凝聚力與影響力。

活動中，橙僑中心主任蕭蓓如特別以電影《Barbie》為喻，形容現代女性如同電影中的角色一般，能在不同人生階段中自由轉換、多元發展，不論在家庭、事業或社會中，都展現出自信、韌性與無限可能，發言引起現場熱烈共鳴。

本次三周年暨母親節活動在溫馨熱烈的氣氛中圓滿落幕，不僅展現世華橙縣分會三年來的成果，更為未來發展奠定堅實基礎。

世界華人工商婦女企管協會橙縣分會5月2日在橙縣華僑文教服務中心盛大舉辦「第三周年...
世界華人工商婦女企管協會橙縣分會5月2日在橙縣華僑文教服務中心盛大舉辦「第三周年慶暨母親節活動」。（主辦方提供）

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