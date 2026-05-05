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母帶女青島上學 動了返中念頭

洛杉磯訊
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一名華裔母親近日帶著3歲女兒回中國青島過年，並短暫就讀當地幼兒園，讓她開始思考中...
一名華裔母親近日帶著3歲女兒回中國青島過年，並短暫就讀當地幼兒園，讓她開始思考中美兩地學前教育的差異。圖為示意圖。（Pexels）

一名在洛杉磯生活多年的華裔母親，近日帶著3歲女兒回中國青島探親兩個月，並短暫就讀當地幼兒園。沒想到，孩子入學第一天的反應，以及隨後的校園經歷，讓她重新思考中美兩地學前教育的差異與取捨。

根據Business Insider報導，這位母親名叫隋叢（音譯，Grace Cong Sui），是第一代華裔移民。她回憶，女兒第一天走進教室時，緊緊抱著她不放，甚至哭了起來。「這讓我很意外，因為她之前在洛杉磯上幼兒園一直很開心。」

當地老師用中文安慰隋叢，讓她不用擔心，並請她趕快離開，他們會照顧隋叢的女兒。隋叢照做後，心中仍充滿焦慮。但不久後接到老師來電，告知女兒已停止哭泣，開始適應環境，這才稍稍放下心。

她坦言，過去10年一直按部就班追逐「美國夢」，從讀研、成為記者、結婚到生子，一切都在美國節奏中進行，也理所當然認為孩子應該在美國成長。這次回青島過農曆新年，是她10年來首次與家人團聚。為了讓女兒更融入中國文化，她決定讓孩子在當地短期入學。

她表示，她很快注意到兩地幼兒園的不同。中國教室掛滿紅燈籠和孩子們製作的春節手工藝品，節日氛圍濃厚；相比之下，美國校園對農曆新年往往較少著墨。

讓她印象深刻的，是教師與家長之間的溝通方式。在青島，老師每天主動發送訊息與照片，詳細記錄孩子吃飯、閱讀、遊戲等情況。「她甚至告訴我女兒當天吃了蔬菜、喝了牛奶，還附上十幾張照片。」

相比之下，在洛杉磯，她通常只能透過便當盒判斷孩子吃了多少，學校較少主動提供細節，頂多在社媒上看到集體合照。

在飲食管理方面，中國幼兒園的細緻程度也讓她驚訝。有一次老師表示她女兒不喜歡米飯和蔬菜，廚房特別為她準備了麵包和餅乾。

此外，青島的學校還設有小型農場，孩子可餵養兔子和鴨子，天冷時則在室內活動；而洛杉磯的幼兒園則擁有大片草地供孩子奔跑玩耍。

在課堂管理上，中國學校對電子產品管控嚴格，電視僅用於教學用途；接送時，孩子多半在玩玩具或與老師互動。相較之下，她在洛杉磯接孩子時，常見學生觀看卡通約30分鐘。

這段經歷讓她不斷思考：究竟哪一種教育體系更適合孩子的早期發展？旅程接近尾聲時，她甚至動念是否應該搬回中國，讓孩子接受教育。

回到洛杉磯後，她在送女兒上學的路上問：「妳會想念中國嗎？」女兒回答，她很喜歡中國的學校，但同時也想念美國的生活。

華裔 洛杉磯

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