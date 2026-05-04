挺姜石熙 爾灣華裔辦募款茶會

日前的募款茶會中，吸引逾百名支持姜石煕競選爾灣市議員的華人參與。（姜石煕提供）

爾灣 市首位亞太裔市長姜石熙（Sukhee Kang）重返政壇，正積極參選爾灣市第一區（District 1）市議員席位，盼再度為地方服務。由開發爾灣徐真理（Alethea Hsu）醫生帶領一群支持姜石煕的華裔 好友，日前舉辦競選募款茶會，號召逾百名支持者出席活動。

在這次活動中，約八成為來自爾灣的華裔工商界與教育界人士。與會者普遍表達支持姜石熙再度參選，期待其憑藉過往經驗，持續推動社區發展。此外，姜石熙也獲得美國華人政治聯盟（I-Chinese American Political Action Committee）的背書。

募款茶會亦吸引多位政壇人士到場力挺，包括爾灣現任市長Larry Agran、前市長Farrah Khan及市議員Betty Martinez Franco等。其中最受矚目的來賓，為前加州 檢察長，並正參選加州州長的貝西拉（Xavier Becerra）與夫人Angelina Reyes一同出席，並對姜石熙表達支持。

貝西拉表示，讓姜石熙重返爾灣市議會，「不僅是良好選擇，更是當前爾灣不可或缺的決定」。他指出，在當前充滿挑戰局勢下，需要具備遠見與執行力的領導者帶領社區前行，並形容姜石煕為「以結果為導向、言出必行的行動派」。