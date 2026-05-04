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黃睿參選洛市長 收反猶直播主捐款惹議

編譯陳盈霖／綜合報導
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洛杉磯市長候選人黃睿2025年9月參與的示威活動。（本報資料照╱黃睿競選團隊提供...
洛杉磯市長候選人黃睿2025年9月參與的示威活動。（本報資料照╱黃睿競選團隊提供）。

加州郵報報導，洛市長候選人、台灣第二代移民黃睿（Rae Huang），近期因收受Twitch直播主拜爾（Michael Beyer）1800美元最高額競選捐款引發爭議。該直播主曾發表反猶言論，稱猶太人為「惡魔族裔」（demonic ethnicity）遭停權。

拜爾的直播ID為「來自賓州的麥可（Mike from PA）」，用戶名為Central_Committee。他在2024年一場直播中曾表示「猶太人不是一種族群，這個虛構、帶有惡魔般的群體，完全是被捏造出來的。」該言論發表後，其帳號隨即被Twitch停權處分。事後他公開道歉，稱用詞不當，原意是批評他所稱「錫安主義政治身分」（Zionist political identity），並非針對猶太族群本身。

黃睿競選團隊發言人謝赫（Emel Shaikh）告訴洛杉磯時報，黃睿與拜爾見過兩次面，包括在美國民主社會主義者（DSA）洛杉磯分會的會議上。她指出，拜爾長期支持全美進步派參選人，黃睿是其捐助或協助發聲的對象之一。競選團隊也表示，目前並無退還捐款的計畫。

黃睿是一名牧師，與拜爾同為美國民主社會主義者洛杉磯分會成員。該組織明確反對錫安主義（反猶太復國主義），並曾公開指責以色列在加薩（Gaza）進行種族滅絕。在爭取DSA背書時，黃睿提及自身背景，表示約20年前曾與一個巴勒斯坦家庭在西岸共同生活，她寫道：「直到巴勒斯坦人的生命獲得自由前，我們都不算真正自由。」

各界預料黃睿勝選機會不高。根據洛杉磯加大（UCLA）最新民調，她的支持度僅3%，遠落後包括現任市長貝斯（Karen Bass）在內的其他主要候選人。

移民 洛杉磯 猶太

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