法官參選人談案例：韓裔新婚妻覺得被忽視 殺夫

李愛琳（Irene Lee，左四）角逐洛杉磯縣法官職位。（李愛琳提供）

洛杉磯 發生一起新婚夫婦謀殺案，因為丈夫專注工作、喜歡電玩，妻子覺得自己被忽視，憤怒持刀刺入丈夫胸口致其死亡。當局調查得知，妻子曾手寫一份協議給丈夫，指出「我永遠是第一位。」案發時，兩人結婚僅四個月。

洛縣檢察長特別助理李愛琳（Irene Lee）向本報分享這起案件，案發在韓國城附近，28歲的柳美善（Misun Yoo，音譯）來自韓國，31歲的丈夫成泰京（Tae Kyung Sung，音譯）是美國公民 ，據悉，兩人之間有雙向家庭暴力史。

NBC報導指出，案發前，成泰京努力經營一家位於韓國城的卡拉OK夜店，工作十分投入，他喜歡通過打電玩放號鬆，而這正是妻子最為不滿之處。案發時，成泰京登錄電腦與人發短信，當晚醉酒的柳美善憤怒之下將其殺害，但她之後報警謊稱，一名「墨西哥男子」闖入家中，刺傷丈夫後逃跑。

作為這起案件的檢察官，李愛琳調查當事人過往，評估證據，最後確定事件真相和原因，她在開庭陳述中指出，被告柳美善當時一刀直接刺入丈夫胸口，穿透心臟。「一些推定認為受害者是施暴者，但事實證明，夫妻倆關係一直緊張，有時被告才是施暴者。」檢方還指出，柳美善曾對丈夫說，「我必須是你最重要的人」，成泰京為此付出生命的代價。陪審團最後裁定柳美善犯有二級謀殺罪。

回顧這起案件，李愛琳表示，深入了解當事人的文化背景非常重要。作為韓裔 二代移民，她從小在韓國城長大，熟悉移民群體，投身公共服務已長達18年，現正角逐洛縣法官職位。李愛琳指出，在洛杉磯多元文化背景下，法官不僅需要堅持法律公正，更應具備文化敏感度，以全面理解案件本質。

李愛琳處理過多起涉及亞裔的家庭暴力案件，其中一位當事人是華人女性，她是家中經濟支柱，但經常遭受丈夫的威脅毆打，「儘管丈夫長期虐待，但妻子還是努力維持這段婚姻關係，並且不配合檢方調查。」對於華女的沉默，李愛琳表示，希望保持沉默以維護家庭的完整。但沉默往往會讓問題持續惡化，導致暴力行為逐步升級，最終釀成無法挽回的嚴重後果。

李愛琳認為，提高社區對家庭暴力的認知、減少人們對心理健康諮詢的禁忌，是預防悲劇發生的重要手段。她建議受害者可以尋求專業機構或社區組織的幫助，例如提供庇護、法律諮詢與心理支持的非營利機構；一旦案件提起刑事訴訟，受害者可以透過檢察官辦公室獲得相關服務和資源。

過去的工作經驗讓李愛琳深刻理解，問責制和同理心必須並行不悖，「在許多亞裔家庭中，文化差異和語言障礙，導致不報警或對法律程序的誤解。」如果了解當事人的文化背景，法官可在事態升級前有效介入，「我們無法在法庭上解決社會問題，但可以確保司法公正，且能夠打破暴力循環。」李愛琳目前已獲得超過100位現任與退休法官背書。