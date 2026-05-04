我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

150人郵輪爆漢他病毒 媒體曝遊客「受困如地獄」

飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

法官參選人談案例：韓裔新婚妻覺得被忽視 殺夫

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李愛琳（Irene Lee，左四）角逐洛杉磯縣法官職位。（李愛琳提供）
李愛琳（Irene Lee，左四）角逐洛杉磯縣法官職位。（李愛琳提供）

洛杉磯發生一起新婚夫婦謀殺案，因為丈夫專注工作、喜歡電玩，妻子覺得自己被忽視，憤怒持刀刺入丈夫胸口致其死亡。當局調查得知，妻子曾手寫一份協議給丈夫，指出「我永遠是第一位。」案發時，兩人結婚僅四個月。

洛縣檢察長特別助理李愛琳（Irene Lee）向本報分享這起案件，案發在韓國城附近，28歲的柳美善（Misun Yoo，音譯）來自韓國，31歲的丈夫成泰京（Tae Kyung Sung，音譯）是美國公民，據悉，兩人之間有雙向家庭暴力史。

NBC報導指出，案發前，成泰京努力經營一家位於韓國城的卡拉OK夜店，工作十分投入，他喜歡通過打電玩放號鬆，而這正是妻子最為不滿之處。案發時，成泰京登錄電腦與人發短信，當晚醉酒的柳美善憤怒之下將其殺害，但她之後報警謊稱，一名「墨西哥男子」闖入家中，刺傷丈夫後逃跑。

作為這起案件的檢察官，李愛琳調查當事人過往，評估證據，最後確定事件真相和原因，她在開庭陳述中指出，被告柳美善當時一刀直接刺入丈夫胸口，穿透心臟。「一些推定認為受害者是施暴者，但事實證明，夫妻倆關係一直緊張，有時被告才是施暴者。」檢方還指出，柳美善曾對丈夫說，「我必須是你最重要的人」，成泰京為此付出生命的代價。陪審團最後裁定柳美善犯有二級謀殺罪。

回顧這起案件，李愛琳表示，深入了解當事人的文化背景非常重要。作為韓裔二代移民，她從小在韓國城長大，熟悉移民群體，投身公共服務已長達18年，現正角逐洛縣法官職位。李愛琳指出，在洛杉磯多元文化背景下，法官不僅需要堅持法律公正，更應具備文化敏感度，以全面理解案件本質。

李愛琳處理過多起涉及亞裔的家庭暴力案件，其中一位當事人是華人女性，她是家中經濟支柱，但經常遭受丈夫的威脅毆打，「儘管丈夫長期虐待，但妻子還是努力維持這段婚姻關係，並且不配合檢方調查。」對於華女的沉默，李愛琳表示，希望保持沉默以維護家庭的完整。但沉默往往會讓問題持續惡化，導致暴力行為逐步升級，最終釀成無法挽回的嚴重後果。

李愛琳認為，提高社區對家庭暴力的認知、減少人們對心理健康諮詢的禁忌，是預防悲劇發生的重要手段。她建議受害者可以尋求專業機構或社區組織的幫助，例如提供庇護、法律諮詢與心理支持的非營利機構；一旦案件提起刑事訴訟，受害者可以透過檢察官辦公室獲得相關服務和資源。

過去的工作經驗讓李愛琳深刻理解，問責制和同理心必須並行不悖，「在許多亞裔家庭中，文化差異和語言障礙，導致不報警或對法律程序的誤解。」如果了解當事人的文化背景，法官可在事態升級前有效介入，「我們無法在法庭上解決社會問題，但可以確保司法公正，且能夠打破暴力循環。」李愛琳目前已獲得超過100位現任與退休法官背書。

韓裔 洛杉磯 美國公民

上一則

加州人口疫後首見流出 去年短少5萬

下一則

改街名紀念柯克 西敏市居民譁然 批利用悲劇政治操作

延伸閱讀

妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人

妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人
鮑爾溫公園市爆槍案 華人夫婦亡 警方疑親人謀殺後自殺

鮑爾溫公園市爆槍案 華人夫婦亡 警方疑親人謀殺後自殺
獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作
獲綠卡半年就分居 華女舉報丈夫婚姻欺詐 兩人已有孩子

獲綠卡半年就分居 華女舉報丈夫婚姻欺詐 兩人已有孩子
洛城好萊塢山入室搶劫 7旬女巨富繼承人遭勒頸施暴

洛城好萊塢山入室搶劫 7旬女巨富繼承人遭勒頸施暴

南加華人區3死人倫慘劇 疑與遺產爭議有關

南加華人區3死人倫慘劇 疑與遺產爭議有關

熱門新聞

好市多「蔓越莓核桃麵包」，兼具健康、美味。（記者邵敏／攝影）

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

2026-04-27 13:29
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

2026-04-30 13:11
得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

2026-04-30 20:30
根據華人分享，其鄰桌顧客對該餐廳的「廚房感謝費」提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後將這筆費用移除。（受訪者提供）

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

2026-05-01 13:43
柯林斯航太公司創新設計，改善機尾經濟艙空間。（Collins Aerospace）

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

2026-04-28 22:25

超人氣

更多 >
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力

德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款