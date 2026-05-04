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蒙市攜手社區學院 設創業創新中心

洛杉磯訊
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州參議員Susan Rubio日前參與Susan Rubio創業與創新中心揭幕。...
州參議員Susan Rubio日前參與Susan Rubio創業與創新中心揭幕。（取自Susan Rubio官網）

蒙特利公園市宣布，與東洛杉磯社區學院（ELAC）建立一項具開創性的合作關係，共同支持新成立的「Susan Rubio創業與創新中心」。該中心協助學生、創業者、新創企業及小型企業，將創意轉化為具體可行的商業機會。

該中心設於ELAC蒙特利公園校區，未來將成為創業培訓、商業支援、導師輔導及社區交流的重要據點。透過整合ELAC的教育資源與市府的經濟發展策略，雙方合作將進一步扶持新興企業成長，並擴大在地人才發展與經濟成長的機會。

蒙市市長楊安立表示，此項合作展現城市、高等教育機構、企業與創業者之間務實且具前瞻性的協作模式，有助各方共同成長。她指出，透過支持Susan Rubio創業與創新中心，蒙特利公園市正致力於建立更完善的新創構想培育管道，推動在地創新並創造長遠經濟機會。

市府並鼓勵在地創業者、有志創業人士及居民，善用此次合作所提供的各項資源。欲了解更多即將推出的課程與服務內容，或查詢如何使用Susan Rubio創業與創新中心相關資源，可聯繫蒙特利公園市經濟發展部，電話626-307-1385，或電郵[email protected]，也可瀏覽市府網站 www.montereypark.ca.gov/econdev。

蒙特利公園市 洛杉磯

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