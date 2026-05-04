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改街名紀念柯克 西敏市居民譁然 批利用悲劇政治操作

編譯陳盈霖╱綜合報導
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西敏市長阮志查理（Chi Charlie Nguyen，譯音）主導將該市的全美街...
西敏市長阮志查理（Chi Charlie Nguyen，譯音）主導將該市的全美街（All American Way）更名「查理柯克街」（Charlie Kirk）。（取自市長Chi Charlie Nguyen臉書）

每日郵報報導，距離洛杉磯約30哩的亞裔聚居區西敏市（Westminster），日前將全美街（All American Way）更名「查理柯克街」（Charlie Kirk）。儘管原本地址並未改變，然此舉引發部分加州自由派居民強烈反對。

身為保守派意見領袖的柯克於去年9月10日，在其領導的右翼組織「美國轉折點」舉辦的公開論壇遭槍擊身亡。

主導更名的西敏市長阮志查理（Chi Charlie Nguyen，譯音）日前受訪表示，他深受「柯克為國家所做之事的啟發，透過更換街道名，在這座城市推廣自由，特別是言論自由。」

儘管西敏市位大洛杉磯地區相對保守的橙縣，不少自由派居民對這位共和黨政治人物舉動表達強烈不滿。居民Terry Rains表示，她第一時間反應是「你在開玩笑嗎？這條街原本叫全美街，具有包容性，歡迎所有人進入城市，更名後完全貶低這個街名原本代表的意義。」她向媒體展示「NO KIRK WAY！NO KIRK WAY！」標語，呼籲「不要動這條街的名字。」

其他地區居民也表達反對。「我以為是在開玩笑」，園林市居民加爾文（Ann Galvan）說。洛杉磯居民Ashely Lawrence認為，「更名太可惡了！」

阮在社群媒體上表示，他為西敏市成為「全國第一個正式命名查理柯克街的城市感到自豪」。此番更名不會正式更改街道名，而是將「全美街」旁加上柯克的名字，街道地址仍保持不變。

社群媒體上，網友反應同樣激烈。有網友諷刺，「那可以幫吉米金莫（Jimmy Kimmel，深夜秀主持人，日前戲稱美國第一夫人準寡婦引發爭議）設一條街嗎？」也有人調侃「那旁邊是不是還有挺川普的Podcast主持人羅根（Joe Rogan）街（Joe Rogan Street）？」不少人質疑柯克與當地的關聯性，批評市府為一名與城市並無直接關聯的人物命名街道。還有人詢問「自己是否有資格成為街道名。」

也有部分支持聲音。有網友認為，此舉有助打破「只有進步派才代表移民與少數族裔」的論述。另有人認為這項更名「令人振奮」，感謝市府延續柯克影響力。

去年11月，西敏市議會以4：1通過部分更名該街決定，也通過將10月14日定為「查理柯克日」（Charlie Kirk Day），唯一投下反對票的是民主黨籍副市長曼佐（Carlos Manzo），認為柯克與西敏市並無任何關聯，此舉是「利用悲劇進行政治操作」。

根據西敏市府官網數據，該市約47%的居民為亞裔。西敏市擁有南加知名的小西貢社區，該市自稱是全美越南裔最集中的城市。

西敏市長阮志查理（Chi Charlie Nguyen，譯音）主導將該市的全美街...
西敏市長阮志查理（Chi Charlie Nguyen，譯音）主導將該市的全美街（All American Way）更名「查理柯克街」（Charlie Kirk）。（取自市長Chi Charlie Nguyen臉書）

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