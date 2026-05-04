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五四運動107周年 3學者論思想轉折影響百年

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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美西華人學會與北美南加州華人寫作協會2日在洛杉磯偉博文化中心，聯合舉辦五四運動1...
美西華人學會與北美南加州華人寫作協會2日在洛杉磯偉博文化中心，聯合舉辦五四運動107周年學術論壇。（記者張庭瑜╱攝影）

美西華人學會與北美南加州華人寫作協會2日在洛杉磯偉博文化中心聯合舉辦「五四運動學術論壇」，紀念五四運動107周年。三位旅美學者從歷史背景、思想啟蒙與文學影響三個面向發表演講，指出五四運動是中華文化的一道分水嶺，科學與民主取代傳統教條，白話文打破知識壟斷，中國從此踏上邁向現代民族國家的轉型之路，影響綿延百年至今。

時事評論員魏林峰表示，五四運動的爆發，是辛亥革命推翻滿清、袁世凱復辟旋即失敗、巴黎和會將德國山東權益轉讓日本等一連串歷史衝擊積累下的總爆發。他指出，中國雖為第一次世界大戰戰勝國，卻無法取回本國領土，巴黎和會的不公裁決令國人義憤填膺，終於引爆以北京大學學生為主體的街頭示威。魏林峰強調，五四之後白話文普及降低受教門檻，報刊雜誌大量湧現，西方哲學與政治學說廣泛流傳，知識不再由少數文人壟斷，中國社會從此允許任何思想被懷疑、討論與批判。

牛津大學經濟史博士徐永泰以「五四運動的催化劑：胡適」為題發表演講。他指出，胡適雖未直接參與五四示威，卻以倡導白話文、推動文學改良及「大膽假設、小心求證」的實驗精神，為新文化運動奠定最重要的思想基礎。徐永泰表示，胡適強調「研究問題、少談主義」，與當時主張直接引入馬克思主義的陳獨秀、李大釗走向不同路線，體現理性漸進的現代化思路，其影響延續至今。

河濱加州大學（UC Riverside）教授、哲學法學雙博士陳勁松則聚焦魯迅，以「為中華民族背負靈魂十字架的作家」為題闡述魯迅在五四文學史上的獨特地位。陳勁松表示，魯迅原赴日本學醫，卻因目睹中國人對同胞遭斬首一事漠然以對，深感救治肉體不及拯救民族靈魂，毅然棄醫從文。其首篇白話小說「狂人日記」以「吃人」隱喻封建禮教對人性的摧殘，「阿Q正傳」刻畫以「精神勝利法」自欺欺人的國民性，「祝福」則呈現封建社會對底層女性的重重壓迫。陳勁松指出，魯迅是中國文學史上第一個自覺以小說作為拯救民族靈魂工具的作家，其「哀其不幸、怒其不爭」的複雜情感，折射出對民族既批判又深愛的矛盾心境。

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