加州人口疫後首見流出 去年短少5萬

洛杉磯縣2025年共有6萬4000人遷出，成為全加州人口流失最嚴重的縣。圖為洛杉磯高速公路。(路透)

紐約郵報報導，根據最新官方報告顯示，加州 人口自新冠疫情 後首度出現流失。去年全加州減少超過五萬名居民，而洛杉磯縣更是這波「出走潮」的重災區。

加州財政廳公布的數據指出，截至今年1月1日，加州全州人口下降了0.14%，淨減少約5萬4000人。

目前加州總人口數為3959萬3000人。報告強調，這是繼後疫情時代連續三年的成長後，首度面臨人口負成長。事實上，加州自2015年以來，年增長人數就再也沒有超過23萬人。

在人口統計分布上，加州前五大縣份中有兩縣人口縮減，且其餘縣份的成長率皆未超過0.4%。

洛杉磯縣2025年共有6萬4000人遷出，成為全州人口流失最嚴重的縣。

在加州前十大城市中，洛杉磯市以0.9%的跌幅居首，鄰近的長堤市與安那罕分別下滑0.2%與0.1%。

沙加緬度則是少數亮點，以1.3%的增長率成為前十大城市中成長最顯著的區域。

報告分析，高昂的生活成本是促使居民「逃離加州」的主因。數據顯示，加州人遷往其他州的主要動力在於尋求更可負擔的居住環境。

報告指出：「加州居民正往物價更低的地點移動。平均而言，遷出加州的人在落腳新社區後，每月住房支出比原本節省了672美元。」

除了房價壓力，加州的日常開銷也遠高於全美平均，民生雜貨比全美平均高出11%；汽油和水電煤氣等公用事業費用平均高出61%；油價平均高出40%。

根據美國汽車協會（AAA）最新數據，加州普通汽油平均零售價已飆升至每加侖6.08美元，持續領先全美，成為居民生活中沉重的負擔。