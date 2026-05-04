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華女50歲辭職 遠赴墨西哥生活

洛杉磯訊
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加州華女辭職，在墨西哥湖畔小鎮過理想退休生活。（示意圖取自Pexels.com）
加州華女辭職，在墨西哥湖畔小鎮過理想退休生活。（示意圖取自Pexels.com）

一位加州華女藥劑師，50歲時做出大膽決定，提前退休，並移居到墨西哥一個湖畔小鎮。她坦言，雖然出發前做了大量研究、精確計算生活成本，並選擇環境優美的居住地，但真正實現「可持續退休生活」，遠比想像中複雜，她花費三年終於實現目標。

根據商業內幕（Business Insider）報導，華女葛艾薇（Ivy Ge，音譯）年滿50歲時辭去藥劑師全職工作，搬到墨西哥湖畔小鎮Ajijic定居。她希望可以定期返回加州探望家人，同時從事從小熱愛的寫作事業，過上理想的退休生活。

由於美國社會安全福利需到67歲才能完全領取，50歲的葛艾薇必須確保未來至少17年的經濟穩定。因此在財務規畫方面，她將生活方式、潛在的第二職業、固定收益投資以及長期資產配置納入整體考量。她重點配置高收益儲蓄帳戶，並投資定期存款、短期債券基金和貨幣市場基金，用於覆蓋日常開支。同時，她聘請理財顧問進行資產分散配置，以確保長期增長與穩定性並存。

艾薇回憶，搬到墨西哥後的第一年，主要任務是「適應與試錯」。經歷文化衝擊後，她逐步熟悉當地生活節奏，並探索如何在美國與墨西哥之間管理資金流動。在這一過程中，她使用低手續費的跨境匯款工具，優化美元與當地貨幣之間的兌換策略。同時，通過與當地居民交流，艾薇整理出一份省錢清單，包括價格合理的超市、可靠的維修人員以及值得信賴的醫生，從而降低開支。她還建立詳細的支出記錄，將消費按類別拆分分析，為未來預算制定依據。數月後，她在當地購置一套房產，不僅降低長期住房成本，也讓自己更融入社區。

進入第二年和第三年，艾薇將重點轉向精細化管理。她與理財顧問進一步調整投資組合，並建立應急資金體系，以應對突發狀況。在醫療方面，因為身體健康，她選擇自費就醫而非購買當地保險，以降低成本。同時，她堅持每年體檢、視力檢查和牙齒護理，這些服務在當地費用遠低於美國，從而實現低成本的健康管理。

第三年，艾薇開始完善一系列關鍵但容易被忽視的法律與風險文件，包括遺囑、受益人指定以及跨境遺產規畫。同時，她制定詳細的緊急應對方案，包括醫療機構選擇、資金安排以及緊急聯系人。

三年的努力逐漸顯現成果。艾薇表示，穩定的財務體系為自己釋放更多時間與精力，可以專注寫作等創造性活動。目前，她的寫作事業已開始嶄露頭角，獲得2026年ThrillerFest新銳作家獎學金，並計畫向業內人士推介小說作品。

艾薇坦言，移居海外退休並非簡單選擇，過程中涉及簽證、稅務、醫療等複雜問題，需要長期規畫與不斷調整。但一旦建立起可持續體系，便能為人生打開新的可能。她自信，在未來的很多年，都能在這個美麗的湖畔小鎮，從容而優雅地生活下去。

加州 墨西哥 退休

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