拓展機器人業務 中資總部遷德州

中國機器人公司普渡科技（Pudu Robotics）配合其融資及擴展計畫，把其美國總部由加州遷往德州。（普渡機器人公司官網首頁截圖）

總部位於中國深圳的普渡機器人公司（Pudu Robotics）將其美國總部由加州 的聖塔克拉拉市，遷往德州北部理查森市（Richardson）的捨曼科技中心（Sherman Tech Center），此舉為配合該公司擴大在美洲的業務規模。德州新總部占地約1萬6000平方英尺，集辦公空間、展廳和倉庫於一體。

普渡科技於2016年成立，致力研發服務型機器人，產品廣泛應用於零售、飯店、製造業及教育等領域。其客戶包括沃爾瑪、美國國家航空暨太空總署（NASA ）和科技企業Honeywell等知名機構。

媒體The Real Deal報導，普渡此次搬遷總部是正值該公司獲得巨額融資。普渡科技上周宣布，已完成近1億5000萬美元的融資，使其總融資額超過3億美元，公司估值達到15億美元。預期新資金將用於該公司在美洲地區的擴展，致力拓展商業機器人業務。

普渡科技的發言人未有透露新辦公室的員工人數，但表明其長期發展策略。其美洲區總經理Raymond Pan在新聞稿中表示，德州總部將主導該公司未來五年服務100萬美國客戶的發展計畫，過程中透過在地化產品研發和擴大供應鏈 來實現此一目標。

此次遷移總部亦反映了該公司的作業與物流佈局的策略重塑。據報導，該公司已將其位於矽谷的原總部，改造成專門的物流中心，又在東西海岸均設立倉庫和配送中心，同時將公司職能部門集中到德州總部。

普渡今次遷移總部至德州，亦助推動德州北部達拉斯福和市地區（Dallas-Fort Worth region）的總部活動持續活躍。根據商業地產服務和投資公司世邦魏理仕（CBRE）預測，該地區在2025年全美企業遷移目的地的數量排名中，位居榜首。總部位於墨西哥城的賓堡麵包公司（Bimbo Bakeries）也將會把總部遷至該地區，計畫創造100個工作崗位。