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從睡衣到餐飲 長榮華航服務升級狂摘國際獎

洛杉磯訊
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華航首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥設計品牌 FRAMA，以「為...
華航首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥設計品牌 FRAMA，以「為旅程而生」為靈感，打造兼具風格與機能的旅行配件。（華航提供）

華航空與長榮航空的機上服務再獲國際權威肯定。中華航空榮獲「TravelPlus」亞洲╱大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」；長榮航空則獲得「最佳亞洲商務艙睡衣（Maison Kitsuné）」與「最佳機上盥洗用品（IDEOLOGY/TEAOLOGY）」等獎項，展現台灣航空業持續創新、精進服務的實力。

華航今年推出全新旅行包，首度攜手紐約時尚品牌Marc Jacobs與丹麥設計品牌FRAMA，打造兼具風格與機能的旅行配件，並於「TravelPlus」評選中一舉拿下雙金。

此外，華航亦榮獲「Onboard Hospitality」雜誌「最佳早餐服務」獎。該獎項由讀者票選，並結合航空顧問與餐飲專業人士共同評審。華航攜手米其林綠星與必比登推薦餐廳「小小樹食」，推出機上蛋奶素西式早餐，廣受好評。

華航持續以旅客需求為核心，屢次在國際評選中斬獲佳績。本次於德國漢堡舉行的國際旅遊餐飲與機上服務用品博覽會WTCE中，入圍多項重要獎項，包括「經濟艙最佳午晚餐服務」（與雙月食品社聯名）、「最佳機上酒精飲品」（與金色三麥聯名）及「最佳機上服務用品－豪華經濟艙餐具」等；同時於「PAX International」亦入圍「亞洲最佳機上餐飲服務」、「最佳機上飲品」及「亞洲最佳機上娛樂系統」等，展現卓越服務實力。

長榮航空同樣表現亮眼，獲得「TravelPlus」頒發的「最佳亞洲商務艙睡衣（Maison Kitsuné）」、「最佳機上盥洗用品（IDEOLOGY／TEAOLOGY）」、「最佳商務艙系列（Maison Kitsuné）」及「五星級過夜備品」等四項殊榮；並於加拿大專業航空雜誌「PAX International」中，拿下「最佳亞洲商務艙睡衣（Maison Kitsuné）」與「最佳兒童包」兩項肯定。其中，長榮航空於台灣出發航班提供的暑期兒童玩具包，設計活潑新穎，內容包含互動遊戲書與記憶遊戲卡等，兼具娛樂與學習功能，深受小朋友喜愛，讓小小旅客在飛行途中也能樂在其中。

長榮航空於台灣出發的航班提供的暑期兒童玩具包，設計造型新穎活潑。（長榮航空提供）
長榮航空於台灣出發的航班提供的暑期兒童玩具包，設計造型新穎活潑。（長榮航空提供）

旅客於班機起飛前24小時透過華航網站預訂，享受健康豐富的豪華商務艙／商務艙「菠菜...
旅客於班機起飛前24小時透過華航網站預訂，享受健康豐富的豪華商務艙／商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」。（華航提供）

華航全新旅行包內皆附Marc Jacobs品牌眼罩與整線器，並搭配FRAMA清新...
華航全新旅行包內皆附Marc Jacobs品牌眼罩與整線器，並搭配FRAMA清新植萃養護用品，展現設計美學與永續理念的巧妙平衡。（華航提供）

長榮航空也獲得「TravelPlus」的「最佳亞洲商務艙睡衣(Maison Ki...
長榮航空也獲得「TravelPlus」的「最佳亞洲商務艙睡衣(Maison Kitsuné)」、「最佳機上盥洗用品(IDEOLOGY/TEAOLOGY)」、「最佳商務艙系列(Maison Kitsuné)」及「五星級過夜備品」等殊榮。（長榮航空提供）

華航攜手米其林綠星與必比登推薦「小小樹食」的機上蛋奶素蔬食西式早餐廣受好評。（華...
華航攜手米其林綠星與必比登推薦「小小樹食」的機上蛋奶素蔬食西式早餐廣受好評。（華航提供）

長榮 丹麥 華航

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