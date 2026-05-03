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名師曹若梅妙解帝王情仇 南加師大校友歷史講堂反應熱烈

記者張庭瑜╱蒙特利公園市報導
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曹若梅在南加州臺師大校友會歷史講堂中分享歷史故事。（記者張庭瑜╱攝影）
曹若梅在南加州臺師大校友會歷史講堂中分享歷史故事。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州台灣師範大學校友會2日在蒙特利公園市舉辦「師大大師歷史講堂」文化講座，邀請台灣知名歷史講者、YouTube頻道「曹釋歷史」主理人曹若梅專程自台北飛抵洛杉磯主講，現場逾百名僑界人士齊聚一堂，出席踴躍程度出乎主辦單位預期。

校友會會長李宜航表示，5月適逢亞太裔傳統月，校友會特別策辦此次以文史為主軸的知性講座，盼藉此彰顯華裔社區的文化價值與身分認同。他說，洛杉磯僑界長期不乏各式聯誼餐敘活動，但以歷史文化為核心的深度講座相對稀少，此次活動正是希望填補這一空缺，為社區帶來兼具知性深度與趣味的人文饗宴。

李宜航指出，活動開放報名後，反應之踴躍超乎預期，報名人數超過百人，現場幾乎座無虛席。他說，周末清晨能有如此多僑界先進及來賓撥冗出席，顯示洛杉磯華裔社區對文化活動的凝聚力與向心力，令他深感振奮。

曹若梅為台師大歷史系校友，曾任國中歷史教師逾30年，退休後深耕歷史普及教育，經營YouTube頻道「曹釋歷史」，以深入淺出、妙語如珠的敘事風格吸引大批網路觀眾，在兩岸三地均享有一定知名度。此番應邀赴美，是她首度在洛杉磯開講。

講座中，曹若梅縱橫秦漢、唐宋、明清各朝代，以「朕的愛恨情仇」為題，從帝王將相的權力角力切入，穿插真實的歷史人物情感糾葛，笑聲不斷。她特別就多部知名歷史電視劇的史實出入加以辨析，指出「甄嬛傳」中不少橋段與正史相去甚遠，真實的年氏華妃性情謹慎低調，凡事請皇帝過目、從不逾矩，與劇中囂張跋扈的形象大相逕庭；果郡王在歷史上更是活至乾隆年間，從未被雍正賜死，亦與後宮妃嬪毫無瓜葛。她笑言，「電視都在亂演」，引發全場哄堂大笑。

曹若梅亦專章介紹明清科舉制度，從童生、秀才到舉人、進士，層層關卡，淘汰無數，她說，一名讀書人往往耗盡數十年青春，才有機會踏上仕途，「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」絕非誇飾。她並援引曾國藩、梁啟超等歷史人物的科考歷程為例，帶領聽眾具體感受古代讀書人的辛酸與榮耀。講座中，曹若梅更安排互動搶答環節，以自台北帶來的佳德鳳梨酥作為獎品，現場氣氛更加熱絡，老中青三代聽眾爭相舉手，座位區不時傳出歡呼與掌聲。

南加州師大校友會自1975年創立至今，迄今已逾50年，成員涵蓋大學、中小學教育工作者、中文學校聯合會及各行各業人士，長期透過文教、康樂與社會服務活動凝聚校友情誼，並積極服務南加州僑界社區。

與會民眾專心記錄講座內容，展現對歷史文化議題的高度興趣。（記者張庭瑜╱攝影）
與會民眾專心記錄講座內容，展現對歷史文化議題的高度興趣。（記者張庭瑜╱攝影）

講座現場座無虛席，逾百名僑胞與校友踴躍出席，場面熱絡。（記者張庭瑜╱攝影）
講座現場座無虛席，逾百名僑胞與校友踴躍出席，場面熱絡。（記者張庭瑜╱攝影）

主講人曹若梅（前）於講座中與現場聽眾互動，氣氛活潑。（記者張庭瑜╱攝影）
主講人曹若梅（前）於講座中與現場聽眾互動，氣氛活潑。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州臺師大校友會舉辦歷史講座，吸引眾多僑界人士專注聆聽。（記者張庭瑜╱攝影）
南加州臺師大校友會舉辦歷史講座，吸引眾多僑界人士專注聆聽。（記者張庭瑜╱攝影）

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