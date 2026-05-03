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僑領黃秉聰辭世 加州僑界齊聚送別

APAPA Media／供稿
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黃秉聰和女兒在參加美國亞太裔總商會活動時與趙小蘭等貴賓合影。（APAPA Med...
黃秉聰和女兒在參加美國亞太裔總商會活動時與趙小蘭等貴賓合影。（APAPA Media）

華裔知名學者、電腦專家、公益活動家及「中華大族譜學會」創辦人黃秉聰（Peter B.C. Huang）先生4月7日在加州首府沙加緬度寓所安詳辭世，享壽90歲。4月17日，加州州府墓園莊嚴肅穆，各界僑領、親友及社會賢達齊聚一堂，為這位一生秉持「只求奉獻，不問索取」信念的長者舉行送別儀式，緬懷其跨越學術、科技、僑社與文化傳承的傳奇一生。

黃秉聰1936年生於上海，成長於香港，出身愛國世家。祖父黃朗川、二祖叔父黃浩川均為清末民初挺身而出收回國家海關管理權與郵政主權的愛國賢達。在家風浸潤下，他終生恪守家訓，書寫了不求回報、熱忱服務的人生篇章。

黃秉聰早期曾投筆從戎，後畢業於華南師範大學數學系。上世紀70年代，他留校任教，師從數學大師華羅庚先生，深耕「優選法」研究並應用於國家秈稻培育計畫，成功篩選出最優培養基配方。80年代初，他成為首批自費赴美交流學者，先後在柏克萊加州大學等深造。1983年，他毅然重返母校數學系任教。此後，他研發出與「北大方正」齊名的漢字輸入電腦排版系統，推動中國出版業告別「鉛與火」的時代。

1986年，黃秉聰舉家移民定居加州，曾任職於當地學區數據管理部門，為學區早期數據管理搭建起領先的資料庫系統。退休後，他傾注於僑社公益，成為沙加緬度地區極具影響力的社會領袖。他創辦麋鹿林華人聯誼協會（EGCA），凝聚僑心；1997年發起首府史上最大規模集會，共慶香港回歸；組織州府民眾同賀2008北京奧運。

在慈善公益與文化推廣領域，他深耕不輟。曾聯合尹氏家族及《世界日報》，為2008年四川汶川地震賑災籌款；他與夫人黃孫楚成立「Peter & Susan Huang 基金會」，持續為社區公益注入力量；倡導州府各大僑團聯合慶春節，傳承中華傳統。

黃秉聰的奉獻獲各界高度認可：1997年在學區工作期間獲「傑出貢獻獎」；2017年獲加州首府華人春節文化協會「傑出社區領袖獎」；2025年獲大中華聯合平台「中華兒女」榮譽錦旗；2026年再獲該協會「創辦人感謝獎」。2019年及2024年兩次受邀與到訪南灣的聯邦運輸部長趙小蘭及亞太高管、僑領，彰顯其深遠影響力。

黃秉聰重視家風傳承，將「服務公眾」的價值觀植根於子女教育。長子黃思捷（Jesse Huang）獲電腦與電子工程雙學位，父子共創「加州華人資訊網」，為北美華人提供中文政務服務；次女唐黃思敏（Amy Tong）曾任APAPA副主席，後任加州政府首席資訊官，2022年出任加州政府營運部部長，成為加州內閣首位亞太裔女性部長。

2006年，古稀之年的黃秉聰開啟畢生最宏大事業–創辦「中華大族譜學會」，打造數位化全球華人尋根平台。以網際網路技術活化傳統宗親文化，跨越地域隔閡。曾協助美國國會女議員Aumua Amata近千人的家族建立數位族譜並回中國尋根。

晚年的黃秉聰，常吟《我和我的祖國》明志，雖鬢染霜華，赤子之心從未老去。他的一生，是學術報國、科技革新的一生，是深耕僑社、無私奉獻的一生，是傳承文脈、守護根魂的一生。「浪是海的赤子，海是那浪的依託」，黃秉聰雖已離去，但他的精神如中華文化汪洋，奔騰不息，激勵著後輩銘記初心、勇擔使命，續寫華裔同胞愛國奉獻、薪火相傳的時代華章。

黃秉聰2018年率領大族譜學會眾成員，參加美國鹽湖城年度國際尋根技術博覽會。（A...
黃秉聰2018年率領大族譜學會眾成員，參加美國鹽湖城年度國際尋根技術博覽會。（APAPA Media）

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