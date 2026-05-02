華人藝術家陳斯嘉用剪紙寫移民記憶 韓國城辦個展

陳斯嘉把美國華人的移民文件做成「跋山涉水」系列作品，目前在韓國城的Shatto Gallery展出至5月16日。（記者張宏／攝影）

華人 藝術家陳斯嘉最近在韓國城頗具影響力的Shatto Gallery舉辦個展，匯集其代表作和最新作品，展覽從即日起至5月16日。

從移民 申請表、疫情檢測報告到社區記憶碎片，華人藝術家陳斯嘉將現實經歷轉化為層層疊加的剪紙語言，在東西方藝術間開闢獨特的視覺敘事。她的雕塑作品分布在美國不同州市，讓更多人看到傳統剪紙如何和現代藝術結合。

陳斯嘉父親陳傳生是廣東汕頭剪紙大師，從小與剪紙結下不解之緣，15年前她獲得天普大學泰勒藝術學院美術專業碩士後，更是將剪紙藝術融入西方藝術手法中，打造其獨特風格。在陳斯嘉看來，藝術無國界語言，剪紙作為擁有1500年歷史的中國傳統藝術，是傳播文化的最好途徑之一。她把美國華人的移民文件做成「跋山涉水」系列作品。

這個系列關注新移民的故事與經歷，她向公眾徵集圖片與資料，包括移民文件、移民經營的餐廳菜單及體現美國夢的雜誌廣告。這些材料經她的剪紙技法轉化為建築、車輛、岩石、樹木，層層疊加，在廣闊風景中勾勒出山巒和自然地形，以微觀角度去記錄這個時代。 她說，「跋山涉水」是大家都很熟悉的成語，描述一段漫長跋涉但可收穫驚喜的過程。就像移民之路，她自己也是通過傑出人才方式成為新移民，期間或許很辛苦，但可看到不同風景。

陳斯嘉表示，她很注重作品和公眾關聯，很多作品都是她和大眾共同創作完成。她每幅作品都要匯集無數剪紙，這些剪紙素材通常都是她向公眾收集；她將收集到的素材剪成不同形狀剪紙，再將其在畫板上進行二次創作，匯集成新圖案和意象，且至少會有六、七層剪紙疊加打磨，這種新舊中西融合和創作，讓她的工作變得很有意義。像V&A博物館收藏的作品「巨變」，素材來自疫情期間亞裔社區提供個人相關照片和視覺材料。

如果去過中加州弗萊斯諾高速出入口，可能會眼熟那裡屹立的剪紙風雕塑，或在克萊蒙市府門前看到銀色宛如樹木的雕塑，這些都是陳斯嘉的作品。她表示，華人藝術家在美國需要被更多看見，戶外雕塑是最直接載體。她的雕塑作品分布在美國不同地方，例如沙加緬度Elk Grove社區娛樂中心的「希望之塔」（Core Tower）、在南加聖塔蒙尼卡Bergamot藝術中心一花一境裝置等。

外州有新罕布夏州和蒙大拿州等地的雕塑，例如她在北堪薩斯市打造的戶外裝置「綻放」，以剪紙形式表現城市兩座跨河大橋和吉祥物小蜜蜂等，當地居民也參與作品創作。通過剪紙圖案，不僅讓作品與城市及社區發生關聯，也讓城市記憶永久定格在雕塑上。這些項目有的是政府和組織主動找她，也有通過藝術家徵集選中她，未來還會在丹佛等地有新作品。

陳斯嘉在新罕布夏州名為《翱翔》的不銹鋼雕塑。（陳斯嘉提供）

克萊蒙市府門前的裝置。（陳斯嘉提供）

把移民申請表剪成洛杉磯市府大樓形狀。（陳斯嘉提供）

每幅作品要匯集無數個剪紙。（陳斯嘉提供）

剪紙粘貼在畫板上進行第二次創作，匯集成不同圖案和意象。（陳斯嘉提供）

位於加州弗萊斯諾高速出入口的生命之塔。（陳斯嘉提供）

加州Elk Grove社區中心的Core Tower裝置。（陳斯嘉提供）

英國V&A博物館收藏她的作品《The Great Transformation》。（陳斯嘉提供）

陳斯嘉在韓國城的Shatto Gallery推出個展，吸引不同族裔。（記者張宏／攝影）