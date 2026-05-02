「華商江動杯」摜蛋賽 180名高手較勁

美國華人總商會等主辦的2026北美「華商江動杯」摜蛋邀請賽，日前在聖蓋博希爾頓酒店盛大舉辦。（美國華人總商會提供）

由美國華人 總商會主辦，北美江動集團冠名以及美國華人聯合總會、美國浙江經貿文化聯合會、美國游泳摜蛋運動協會共同舉辦的2026北美「華商江動杯」摜蛋邀請賽日前在聖蓋博 希爾頓酒店盛大舉辦，來自南加 各地將近180名摜蛋高手經過一整天大比拼決出名次。根據主辦方，此次參賽選手之多，創美國南加華人近年棋牌運動比賽人數最高紀錄。

選手們當天上午9時半開始進入賽場，分組淘汰一路拼殺至傍晚。比賽中每對選手都全力展現實力、牌技，從容出牌，配合默契，鬥智鬥勇，精彩紛呈。經過八小時六輪激烈競賽，鄭雙慶╱周小松小組力戰群雄，勇奪冠軍，獲獎金1000美元；Yuan Hai╱鄭建國小組勇奪亞軍，獲獎金800美元；龐飛╱Angel Jin小組獲得季軍，獎金600美元。

摜蛋近年由中國大陸傳入南加華人社區並得到迅速發展，很多華人愛好者工閒聚會摜蛋，各地僑團、同鄉會、校友會等也常舉辦摜蛋比賽，摜蛋隊伍迅速成長，人數劇增，水平提高。美國華人總商會從四年前開始舉辦大型摜蛋比賽，報名人數年勝一年，今年再創新高。

主辦單位還舉辦盛大晚會，向本届大賽優勝者頒發獎狀和獎金。總商會理事會主席及摜蛋邀請賽組委會主席程遠致辭，向參賽選手、工作人員和贊助者表示感謝。他表示，這次比賽不僅是一場智力與默契的較量，更是一場凝聚僑心、增進情誼的盛會。

此次比賽有夫妻檔、父女檔、朋友檔和同行檔。程遠表示，摜蛋是一很好的娛樂，既體現才智，也訓練團隊和互相配合。比賽不僅豐富僑界文化生活，也為廣大僑胞搭建了一個溝通交流的平台。

來自南加各地將近180名摜蛋高手12日參加2026北美「華商江動杯」摜蛋邀請賽。（美國華人總商會提供）

美國華人總商會主辦的2026北美「華商江動杯」摜蛋邀請賽，日前在聖蓋博希爾頓酒店盛大舉辦，來自南加各地將近180名摜蛋高手參加比賽。（美國華人總商會提供）