聖蓋博谷居民2日集會 反對工業推動市數據中心

集會和遊行地點參考。（No Data Centers SGV提供）

聖蓋博谷多個社區居民與團體將於5月2日上午10時至下午1時集結，舉行集會與抗議活動，反對工業市 持續推動大型數據中心及電池儲能系統（BESS）項目。

活動計畫於羅蘭岡夏巴倫公園（Peter F. Schabarum Regional Park）揭開序幕，由聖蓋博谷反對資料中心聯盟（No Data Centers San Gabriel Valley）主辦，聯盟領袖、當地居民及社區倡議者將發表意見。隨後，參與者將前往Colima Road沿線、位建案所在地Puente Hills Mall對面的公共人行道遊行。

主辦方指出，此次行動不僅針對單一開發案，更希望引發外界對工業市長期土地規劃模式的關注。聯盟組織者Andrew Yip表示，許多重大開發在缺乏社區充分參與的情況下推進，居民卻需承擔由此帶來的環境與健康風險，因此跨城市合作發聲，要求更具問責機制的規劃流程。

聯盟的官網指出，該組織由來自不同城市的居民與社區團體組成，成立背景正是因應近年數據中心在區內快速擴張。

對聖蓋博谷地區頻頻成為選址的原因，聯盟分析，隨著雲端運算與人工智慧需求上升，業者積極尋找具備電力輸送、網路連接與土地條件的區域，而部分工業用地因此被鎖定。不過，這類開發所帶來的影響，往往跨越行政邊界，可能擴散至更廣泛的生活圈。