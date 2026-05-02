耗資7億、環保人士反對近20年 加州准批「蘇打山太陽能計畫」

加州近日批准一項備受爭議、耗資7億美元的Soda Mountain Solar Project，位於非建制區Baker附近。（取自國家公園保護協會官網）

加州近日批准一項備受爭議、耗資7億美元的蘇打山太陽能發電計畫（Soda Mountain Solar Project），位非建制區貝克（Baker）附近，占地約2670英畝。據稱，該項目動工前，仍需取得聯邦政府 批准。南加華人 環保協會前會長容躍認為，這是一個不錯的選擇，在經濟效益與環境保護找到一個平衡點，選址也考慮到後勤需要及對社區經濟發展影響。

蘇打山太陽能發電計畫位於聖伯納汀諾縣莫哈維沙漠（Mojave Desert），在15號公路沿線，由新澤西州 公司V.C. Renewables旗下子公司Soda Mountain Solar LLC提出，準備建設一座300兆瓦太陽能發電廠，配套電池儲能系統。該設施全年運行，並把所發電力輸送至加州電網系統。

這項計畫在環保人士近20年反對後，終獲州府批准。聖伯納汀諾縣政委員會早在2016年就反對，理由是對當地生態的負面影響，而這些擔憂至今仍存在於環保與野生動物保護團體之中。加州能源委員會4月27日核准這項計畫。委員會認為，加州致力減少溫室氣體排放，該項目整體效益大於對環境與野生動物的負面影響。

能源委員加爾拉多（Noemi Otilia Osuna Gallardo）表示：化石燃料「長期以來嚴重污染環境，對地球、生態與人類造成負面影響」，目前加州64座化石燃料發電廠中，有40%位弱勢社區。

為降低對當地野生動物影響，特別是沙漠大角羊（desert bighorn sheep），開發方案已進行修訂，透過設置約四分之一英里（約400公尺）緩衝區，讓羊群有更多活動與覓食空間。此外，為提升消防安全，原計畫300兆瓦電池儲能系統也已調整位置，將移至距離15號州際公路約500英尺區域。