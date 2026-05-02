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假貨狂退詐30萬元 格蘭岱2人落網

洛杉磯訊
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涉案商品包括價值近3000美元的YSL手提包及約1900美元的Gucci鞋款等高...
涉案商品包括價值近3000美元的YSL手提包及約1900美元的Gucci鞋款等高價精品。警方估計Nordstrom損失總額超過30萬美元。（格蘭岱市警局提供）

加州格蘭岱（Glendale）兩居民，涉嫌長期進行假貨退貨，鎖定百貨公司Nordstrom行騙，近日遭警方逮捕並起訴。該案造成Nordstrom損失數十萬美元。

格蘭岱市警局表示，案件起於2026年2月，一名Nordstrom員工發現有顧客試圖退回仿冒商品，引發警覺。隨後於3月，Nordstrom內部調查團隊主動通報警方，揭露更多可疑退貨行為，促使案件展開深入調查。警方確認嫌犯為40歲的Arpineh Sarkisian與32歲的Argin Gharapetian。

調查人員指出，兩嫌購買名牌服飾與化妝品後，再以仿冒商品退貨以取得退款。格蘭岱警局警官Mike Pobokhian表示，經由Nordstrom內部調查員與警方合作發現，自2019年以來，兩嫌共購買224件商品，且全部辦理退貨。

警方指出，涉案商品包括價值近3000美元的YSL手提包及約1900美元的Gucci鞋款等高價精品。

4月22日，警方持搜索令前往嫌犯位格蘭岱的住處執行搜查，查獲大量高端品牌服飾、鞋類與化妝品，並發現仿冒商品、標籤及疑似贓物。進一步調查顯示，嫌犯疑似將取得的正品商品，透過網路平台或第三方平台（如Poshmark）轉售牟利，形成長期運作的詐騙模式。

兩嫌犯面臨重大竊盜、收受贓物及詐欺取財等多項重罪指控，預計將於8月31日再次出庭。警方表示，案件仍在持續調查中，並呼籲任何掌握相關資訊的民眾，聯繫格蘭岱警局金融犯罪小組818-548-3101。

南加州格蘭岱（Glendale）兩居民涉嫌長期進行假貨退貨，鎖定百貨公司Nord...
南加州格蘭岱（Glendale）兩居民涉嫌長期進行假貨退貨，鎖定百貨公司Nordstrom行騙，近日遭警方逮捕並起訴。（格蘭岱市警局提供）

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