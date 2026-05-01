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來美打球10年 台灣單親兒在NCAA闖出一片天

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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鄭名斈於Seminole State College比賽中持球進攻，展現對抗與速...
鄭名斈於Seminole State College比賽中持球進攻，展現對抗與速度。（楊德恩提供）

國小同學嘲笑他長那麼高，卻灌不了籃，他那時也對籃球沒什麼感覺。然而十年後，鄭名斈（xué，音同「學」）站在美國奧克拉荷馬州的球場上，以6呎10吋的身形吸引多所NCAA一級學校目光。這位21歲的台灣旅外球員，高中才正式接觸籃球，他來自父母離異的單親家庭，在台灣品格籃球協會創辦人楊德恩教練的長期陪伴，以及北美人士的私下贊助下，逐步在異鄉闖出一片天。協會目前也呼籲更多海外華人社群，共同支持台灣旅外球員培育計畫。

鄭名斈成長環境並不寬裕，他高中才正式接觸籃球，起步比同齡球員晚許多。楊德恩表示，鄭名斈從來不是天賦異稟的球星，而是靠努力和意志力「硬練出來」的球員，正因如此，更值得社會給予支持。名斈受訪回憶，國小六年級就長到180公分（約5呎11吋），但當時對籃球毫無興趣，直到國二經家人介紹，結識新竹光復高中教練，才踏上籃球這條路。他說，剛到新竹時非常想家，是教練每周親自開車載他往返台中，才讓他慢慢安心留下，後來跟隨光復高中拿下冠軍，更堅定他走下去的決心。

高中畢業後，鄭名斈先赴加拿大多倫多就讀籃球預備學校，再轉美國奧克拉荷馬州就讀社區大學，在國外打球已邁入第三年。他坦言，語言和課業是最大關卡，收穫最多的是社交能力。他說，學校所在地偏僻，周遭幾乎沒有華人，大小事都需要靠朋友協助，反而逼自己突破文化障礙，「社交能力對我來說是最實用的資源。」

楊德恩觀察，鄭名斈來到北美後個性愈來愈開朗，寄宿家庭甚至搶著收留他。他說，旅外的意義不只是提升球技，更是讓球員看見自己的不足，「台灣球員如果長期活在舒適圈，永遠不知道差距在哪。」

楊德恩呼籲，有意贊助或推薦旅外潛力球員的海外華人或企業，可透過台灣品格籃球協會管道聯繫，共同為台灣籃球盡一份心力。鄭名斈也說，如果沒有打籃球，自己就只是個普通路人，「是大家給了我機會，讓我有一個目標，我希望有一天能把這份經歷傳給下一代。」

鄭名斈效力奧克拉荷馬州Seminole State College期間出賽畫面。...
鄭名斈效力奧克拉荷馬州Seminole State College期間出賽畫面。（楊德恩提供）

鄭名斈（右）旅美期間，與台灣品格籃球協會創辦人楊德恩（左）合影。（楊德恩提供）
鄭名斈（右）旅美期間，與台灣品格籃球協會創辦人楊德恩（左）合影。（楊德恩提供）

鄭名斈18歲首度入選中華隊時期比賽畫面。（楊德恩提供）
鄭名斈18歲首度入選中華隊時期比賽畫面。（楊德恩提供）

NCAA 華人 奧克拉荷馬州

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