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台灣單親媽只有高中學歷 兒獲多所藤校錄取 拿38萬獎學金

記者王若然／羅蘭岡報導
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吳念宸與媽媽Yolanda黃慶祝被普林斯頓大學全獎錄取。（吳念宸提供）
吳念宸與媽媽Yolanda黃慶祝被普林斯頓大學全獎錄取。（吳念宸提供）

南加州羅蘭高中（Rowland High School）華生吳念宸（Lance Wu）與媽媽Yolanda黃，日前緊張坐在電腦前，點開郵件後，代表普林斯頓大學（Princeton University）吉祥物的老虎圖片展現在眼前，母子兩人瞬間開心尖叫。吳念宸以共計約38萬美元的全額獎學金，被普林斯頓大學錄取。而這已不是吳念宸收到的第一所常春藤盟校錄取通知。只有高中學曆、身為單親媽媽的Yolanda黃看到兒子的錄取結果，回顧獨自扶養兒子的18年，內心五味雜陳。

★UC大滿貫 吳念宸被多名校錄取

吳念宸同時還被常春藤盟校康乃爾大學以及布朗大學錄取。其他學校還包括杜克大學（Duke University）以及他申請的所有加州大學，包括洛杉磯加大（UCLA）、柏克萊加大（UC Berkeley）等。

吳念宸接受本報專訪時表示，他沒有大學申請論文輔導老師，所有申請都由他自己搞定。他說，「我只是把經歷寫進去，看看能得到什麼結果。」吳念宸高中時期不管是學業還是課外活動，都很優異。他曾在校內外多個俱樂部擔任會長，包括加州獎學金聯盟等。他曾在非營利組織Heart of Hope擔任志工並晉升為募款負責人，該組織致力服務特殊需求人士。此外，在朋友的推薦下，他加入Future Business Leaders of America（FBLA），參加州級和全國競賽。他還在羅蘭高中籃球校隊效力四年，同時也參與新加坡的國際創業課程。

吳念宸說，他做的這些出自熱愛，並不是為申請大學。因此並不覺得有壓力或者忙得透不過氣。學業上，他在羅蘭高中以4.533的GPA名列前茅畢業。

進入普林斯頓大學學習，吳念宸將探索商業與環境保護相關專業。他說，小學的時候就想當一名海洋生物學家，後來知道這行業賺錢太少，而他對商業也感興趣，就選擇將兩者結合，「為了更好的社會發展。」

★母對兒成績無要求 做汽修也可以

面對兒子被多所名校錄取，吳念宸的母親Yolanda卻顯得有些不知所措。她說，「老天爺真的給我開了一個玩笑。」回想起她對兒子的期盼和現實對比，「好不真實，沒辦法接受。」

吳念宸說，他不太與媽媽聊在學校做了什麼，成績如何。媽媽對他成績上沒有要求，也不強迫他上課後班。他開玩笑說，「她就管餵飽我。」他說，媽媽曾說，實在不行，就在家附近開一家汽修廠。

而Yolanda也坦言，她對兒子的成績了解甚少。就連兒子連續四年全校第一，也是從朋友的朋友那裡聽來的。而就在吳念宸邀請她一同打開普林斯頓大學的錄取結果郵件時，她問，「普林斯頓在哪？」後來朋友知道兒子被錄取後紛紛恭喜她，她才恍然大悟。

★單親媽獨自在美打拚 兒早熟懂事

從小與兒子相依為命的Yolanda，對兒子最大的期盼就是健康長大，開開心心。「我曾經跟他講，你成績不好我也可以接受。」她常跟兒子講，不用跟別人比，只要跟自己比做得好就可以。Yolanda 19歲從台灣移民美國，之後就在美國扎根，她只有高中畢業學歷。吳念宸五個月大時，Yolanda與當時的丈夫離婚，而吳念宸的爸爸在他兩歲時就回了台灣。在吳念宸長大的歲月了，基本只有媽媽的陪伴。長大的過程中，Yolanda給了兒子很多愛。她很注重下班後專心陪兒子的時間。

對於Yolanda來說，兒子從小到大，在學校的成績沒有讓她操過心，吳念宸也比同齡孩子更加早熟。Yolanda回憶，兒子大概讀二年級時，班上老師曾問她平日是不是工作很忙，因為有次吳念宸對老師說，沒事就不要叫我媽媽來學校，「她很忙，忙著掙錢」。兒子的早熟，讓Yolanda既感到欣慰又感到心疼。

Yolanda說，她起初對兒子的期盼是UCLA、UCI（爾灣加大）。她曾說，「兒子，我知道這兩所學校很難，但是如果你被錄取了，我會很開心的。」沒想到，兒子竟被多所常春藤名校錄取，讓她驚喜又不知所措，這也意味著一同生活18年的孩子，要出遠門了。Yolanda說，「從他接到第一所常春藤學校錄取通知後，我已經哭了一個月。」她甚至有過念頭，說服兒子留在加州讀書，但她認為不能太自私，要放兒子自由飛翔。

吳念宸遊覽普林斯頓大學。（吳念宸提供）
吳念宸遊覽普林斯頓大學。（吳念宸提供）

得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）
得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）

小時候的吳念宸與媽媽Yolanda黃。（Yolanda提供）
小時候的吳念宸與媽媽Yolanda黃。（Yolanda提供）

南加州羅蘭高中（Rowland High School）華生吳念宸是高中籃球校隊...
南加州羅蘭高中（Rowland High School）華生吳念宸是高中籃球校隊成員。圖為他在體育館前。（吳念宸提供）

柏克萊加大 洛杉磯加大 加州大學

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