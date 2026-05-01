選舉季將至 華人政治聯盟背書16名競選人

美國華人政治聯盟（IAPAC）23日在羅斯密888大酒樓舉行記者會，公布2026年6月2日加州初選及11月決選背書參選人名單，並呼籲華人及各族裔選民踴躍投票，提升政治參與度。（記者楊青／攝影）

南加華人 社區關注的選舉季即將來臨，美國華人政治聯盟（IAPAC）23日公布6月2日加州初選及11月決選背書參選人名單。

此次聯盟背書名單涵蓋聯邦、加州、洛杉磯縣及地方城市多個層級公職。包括支持聯邦眾議員趙美心 連任，洛縣縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）挑戰38選區聯邦眾議員席位。州級方面則支持49選區州眾議員方樹強連任、副州長競選人馬沫克（Oliver Ma）、65選區州眾議員參選人Eugene Allen、加州平稅局第三選區委員參選人饒影凡（Yvonne Yiu）、洛縣估值官Jeffrey Pranglianren、加州公共教育總監競選人Nichelle Henderson，以及多名洛杉磯縣高等法院法官競選人。

針對11月3日決選，聯盟支持多位地方政府現任及候選人，包括聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）與Denise Menchaca、鑽石吧市議員鄧嘉猷（Chia Yu Teng）、爾灣市議員參選人姜石熙（Sukhee Kang）、山景學區教委吳孟臻（Cindy Wu）等連任。

聯盟主席高元培表示，IAPAC支持的候選人都是非常優秀的人選，不論候選人代表民主黨或共和黨，只要關心華裔需要，委員會都會背書支持。聯盟並同時呼籲華人選民踴躍投票，透過參與選舉表達政治意見。他說，聯盟成立20多年來，已支持超過200名來自不同背景與黨派的候選人，推動華裔美國人在民主制度中的參與。 美國華人政治聯盟（IAPAC）幹部與各級公職競選人合影。（記者楊青／攝影）

美國華人政治聯盟（IAPAC）23日在羅斯密888大酒樓舉行記者會，公布2026年6月2日加州初選及11月決選背書參選人名單，並呼籲華人及各族裔選民踴躍投票，提升政治參與度。（記者楊青／攝影）

名譽主席葉安利則提醒，今年初選與聯邦、州及地方多項重要選舉同步舉行，投票率預計將高於一般年份，對地方選舉結果亦具關鍵影響。他指出，今年選舉涵蓋範圍廣泛，包括正副州長、州務卿、主計長、財務長、檢察總長、保險專員、平稅局委員、洛縣估值官、警長、公共教育總監、各級法院法官，以及州與聯邦參眾議員等職位，是選民投票發聲的好機會。

洛杉磯縣選務處將從5月4日起寄發選票，5月23日起開放提前投票。選民可選擇郵寄、親自前往投票中心或遞交至縣選務處完成投票。郵寄選票須在6月2日當天或之前寄出（以郵戳為準），並於6月9日前送達方為有效。選民登記截止日為5月18日，未及時登記者仍可於投票日當天現場登記並投票。