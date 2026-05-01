南加州5月免費活動一籮筐 親子、文化、運動樣樣都精彩

南加5月免費活動豐富多彩，從音樂藝術、文化節慶到戶外健身與親子娛樂應有盡有。（檔案照片。記者楊青／攝影）

5月春暖花開，南加 各地推出一系列免費活動，從音樂藝術、文化節慶到戶外健身與親子 娛樂應有盡有。即使預算有限，民眾仍可走出戶外，享受豐富多彩的社區生活。

洛杉磯市音樂中心（135 N Grand Ave, Los Angeles）5月2日舉辦第47屆「特殊藝術節家庭日」，活動包括現場音樂、舞蹈表演、藝術體驗及魔術秀，適合全家參與。當天演出團體多元，涵蓋青少年樂團、韓國傳統音樂舞蹈及社區藝術機構，展現族裔文化融合特色。詳見https://www.musiccenter.org/。

芳塔那（17004 Arrow Blvd., Fontana）5月2日舉辦「Fontana Days」遊行，慶祝美國建國250周年，活動包含退伍軍人致敬儀式、花車比賽與街舞競賽。詳見http://exchangecluboffontana.org/fontana-days-parade/。

聖費南度谷皮爾斯學院（20499 Victory Blvd Los Angeles）5月2日有第五屆亞太裔文化節，透過音樂、舞蹈與美食展現亞洲與太平洋島嶼文化。詳見https://www.woodlandhillscc.net/。

喜愛戶外活動的民眾，可參加5月2日派洛斯福德斯牧場的自然步道導覽，沿McBride Trail健行，欣賞海岸景觀並了解當地原生植物生態，詳見https://losserenosrpv.org/nature-walks/。

健康與運動類活動也十分豐富。卡森市SouthBay Pavilion（20700 S. Avalon Blvd., Carson）每周六舉辦免費戶外尊巴舞派對。http://eventbrite.com/e/outdoor-zumba-party-every-saturday-tickets-506727043227。

橙縣的Segerstrom藝術中心（600 Town Center Drive, Costa Mesa）則將在5月每周二晚推出免費拉丁舞課。eventbrite.com/e/tuesday-night-dance-latin-rhythms-tickets-1985946042072。

親子與社區活動同樣豐富多彩。巴沙迪那市23日將在La Pintoresca公園（45 E. Washington Blvd. Pasadena）舉辦家庭同樂日，提供免費餐點、手作藝術、遊戲與表演，詳情http://cityofpasadena.net/parks-and-rec/event/family-fun-day-2/。喜愛動物的民眾5月15日可前往巴沙迪那的貓咪咖啡館（1780 E Washington Blvd）參加「與貓上色」活動，在輕鬆氛圍中與待領養貓咪互動。詳情http://altadenalibrary.libnet.info/event/16074048。

各地圖書館也推出多項免費節目，5月20日在富樂頓公共圖書館（ 353 W. Commonwealth Ave., Fullerton.）欣賞經典影片「Meet Me in St. Louis」。其他詳情請至個圖書館官網查詢。