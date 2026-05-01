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馬博元接任駐經文處長 600僑胞熱烈歡迎

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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南加州各大僑團於28日晚間舉辦盛大歡迎晚宴，熱烈迎接剛上任的駐洛杉磯台北經濟文化...
南加州各大僑團於28日晚間舉辦盛大歡迎晚宴，熱烈迎接剛上任的駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元。（記者謝雨珊／攝影）

加州各大僑團於28日晚舉辦盛大歡迎晚宴，熱烈迎接剛上任的駐洛杉磯台北經文處處長馬博元，吸引約600僑界人士出席。馬博元在活動中感受到南加州僑胞的熱情支持。

馬博元表示，這是他抵達洛杉磯的第三周，期間已見到許多新面孔與熟識的朋友。他特別感謝僑界的熱情接納，讓團隊能迅速融入這個「洛杉磯大家庭」。

他也以輕鬆語氣提到，當地僑胞的熱情「名不虛傳」，而洛杉磯的交通壅塞同樣令人印象深刻，當天更親身體驗塞車情況，他對特地趕來參與活動的來賓表達感謝。他透露，經文處正積極研議如何在流程與距離上，進一步拉近與僑界的互動，未來幾個月可望讓大家感受更多改變。

談及台灣外交工作，他指出，當前面臨諸多挑戰，但僑胞始終是最堅實後盾。正因僑界在各自專業領域的成就與影響力，獲得主流社會的尊重與認同，使雙方得以成為重要夥伴，這一切皆來自長期的努力與付出。

此外，馬博元也坦言，外界多已了解他曾罹患血癌，目前已康復好一陣子。他表示，因健康因素不適合飲酒，因此無法與大家一同開懷暢飲，但也幽默指出，保持清醒反而讓自己能更專注、真誠與僑界人士交流互動。

大洛杉磯台灣會館執董事長田詒鴻表示，馬博元年輕且具專業外交經歷，過去在歐盟任職期間積極推動相關政務，展現優異能力。他深信在其領導下，未來台美在僑務、政務及經貿文化交流合作將更加緊密。

大洛杉磯台灣會館執行長林榮松指出，洛杉磯為全球台灣僑胞最集中的地區之一，當前外交工作充滿挑戰，呼籲僑界在台灣尊嚴受挑戰時應團結支持政府。羅省中華會館監事長張麗卿則表示，南加州是推動僑務的重要基地，期待與馬博元建立良好合作關係，共同為僑務與外交工作持續努力。

新任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元與其夫人向僑胞敬酒致謝。（記者謝雨珊／攝...
新任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元與其夫人向僑胞敬酒致謝。（記者謝雨珊／攝影）

新任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元感謝僑界的熱情接納，讓團隊能迅速融入這個...
新任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元感謝僑界的熱情接納，讓團隊能迅速融入這個「洛杉磯大家庭」。（記者謝雨珊／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元（左）在晚宴上與現場僑胞互動多。（記者謝雨珊...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元（左）在晚宴上與現場僑胞互動多。（記者謝雨珊／攝影）

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