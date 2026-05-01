馬博元接任駐經文處長 600僑胞熱烈歡迎
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南加州各大僑團於28日晚舉辦盛大歡迎晚宴，熱烈迎接剛上任的駐洛杉磯台北經文處處長馬博元，吸引約600僑界人士出席。馬博元在活動中感受到南加州僑胞的熱情支持。
馬博元表示，這是他抵達洛杉磯的第三周，期間已見到許多新面孔與熟識的朋友。他特別感謝僑界的熱情接納，讓團隊能迅速融入這個「洛杉磯大家庭」。
他也以輕鬆語氣提到，當地僑胞的熱情「名不虛傳」，而洛杉磯的交通壅塞同樣令人印象深刻，當天更親身體驗塞車情況，他對特地趕來參與活動的來賓表達感謝。他透露，經文處正積極研議如何在流程與距離上，進一步拉近與僑界的互動，未來幾個月可望讓大家感受更多改變。
談及台灣外交工作，他指出，當前面臨諸多挑戰，但僑胞始終是最堅實後盾。正因僑界在各自專業領域的成就與影響力，獲得主流社會的尊重與認同，使雙方得以成為重要夥伴，這一切皆來自長期的努力與付出。
此外，馬博元也坦言，外界多已了解他曾罹患血癌，目前已康復好一陣子。他表示，因健康因素不適合飲酒，因此無法與大家一同開懷暢飲，但也幽默指出，保持清醒反而讓自己能更專注、真誠與僑界人士交流互動。
大洛杉磯台灣會館執董事長田詒鴻表示，馬博元年輕且具專業外交經歷，過去在歐盟任職期間積極推動相關政務，展現優異能力。他深信在其領導下，未來台美在僑務、政務及經貿文化交流合作將更加緊密。
大洛杉磯台灣會館執行長林榮松指出，洛杉磯為全球台灣僑胞最集中的地區之一，當前外交工作充滿挑戰，呼籲僑界在台灣尊嚴受挑戰時應團結支持政府。羅省中華會館監事長張麗卿則表示，南加州是推動僑務的重要基地，期待與馬博元建立良好合作關係，共同為僑務與外交工作持續努力。
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