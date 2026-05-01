巴沙迪那小學爆百日咳群聚 4例確診

巴沙迪那一所小學爆發百日咳群聚感染，衛生局提醒民眾百日咳初期症狀與感冒相似，出現咳嗽、流鼻水等不適應盡速就醫。（Pexels示意圖）

洛杉磯縣巴沙迪那市公共衛生局29日證實，轄區內Don Benito小學出現百日咳群聚感染，目前已確認四名學生染疫。衛生局已啟動調查，並與巴沙迪那聯合學區 及社區單位合作，主動通知可能接觸者，提供檢測、治療及居家觀察等相關指引。

衛生局指出，近期社區內百日咳疫情 活動偏高，呼籲民眾儘速確認疫苗 接種狀況，以降低感染風險。百日咳主要透過近距離接觸或患者咳嗽產生的飛沫傳播，潛伏期為接觸後5至21天。初期症狀類似一般感冒，包括流鼻水、輕微咳嗽及低燒，但後期可能惡化為劇烈咳嗽，甚至引發嘔吐、喘鳴或呼吸困難。

衛生官員提醒，嬰兒為高風險族群，症狀可能不典型，常見表現包括嗆咳、膚色改變或短暫呼吸停止，家長應特別留意。針對可能暴露的民眾，衛生局建議，應持續觀察症狀21天；一旦出現不適，應立即聯繫醫療機構，並留在家中休養，至少完成五天抗生素療程後再恢復外出；出現症狀期間，應避免接觸嬰兒及孕婦。此外，對高風險族群，包括嬰兒、孕婦及嬰幼兒照護者，醫師可能建議採取預防性抗生素治療。

衛生官員強調，接種疫苗仍為預防百日咳最有效方式。兒童應依建議完成白喉、破傷風、百日咳混合疫苗接種，青少年及成人則建議補打加強針。