我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

美海軍連傳火災 神盾艦「希金斯號」起火 電力與推進癱瘓

巴沙迪那小學爆百日咳群聚 4例確診

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴沙迪那一所小學爆發百日咳群聚感染，衛生局提醒民眾百日咳初期症狀與感冒相似，出現...
巴沙迪那一所小學爆發百日咳群聚感染，衛生局提醒民眾百日咳初期症狀與感冒相似，出現咳嗽、流鼻水等不適應盡速就醫。（Pexels示意圖）

洛杉磯縣巴沙迪那市公共衛生局29日證實，轄區內Don Benito小學出現百日咳群聚感染，目前已確認四名學生染疫。衛生局已啟動調查，並與巴沙迪那聯合學區及社區單位合作，主動通知可能接觸者，提供檢測、治療及居家觀察等相關指引。

衛生局指出，近期社區內百日咳疫情活動偏高，呼籲民眾儘速確認疫苗接種狀況，以降低感染風險。百日咳主要透過近距離接觸或患者咳嗽產生的飛沫傳播，潛伏期為接觸後5至21天。初期症狀類似一般感冒，包括流鼻水、輕微咳嗽及低燒，但後期可能惡化為劇烈咳嗽，甚至引發嘔吐、喘鳴或呼吸困難。

衛生官員提醒，嬰兒為高風險族群，症狀可能不典型，常見表現包括嗆咳、膚色改變或短暫呼吸停止，家長應特別留意。針對可能暴露的民眾，衛生局建議，應持續觀察症狀21天；一旦出現不適，應立即聯繫醫療機構，並留在家中休養，至少完成五天抗生素療程後再恢復外出；出現症狀期間，應避免接觸嬰兒及孕婦。此外，對高風險族群，包括嬰兒、孕婦及嬰幼兒照護者，醫師可能建議採取預防性抗生素治療。

衛生官員強調，接種疫苗仍為預防百日咳最有效方式。兒童應依建議完成白喉、破傷風、百日咳混合疫苗接種，青少年及成人則建議補打加強針。

疫情 疫苗 學區

上一則

抄川普頭像護照 加州州長紐森推「惡搞版」駕照

下一則

私密景點／達爾文鎮獨立屋房價僅8.5萬元 網紅紛打卡

延伸閱讀

幼兒高燒4天後全身紅疹 醫揭「玫瑰疹」關鍵徵兆 與麻疹差異一次看

幼兒高燒4天後全身紅疹 醫揭「玫瑰疹」關鍵徵兆 與麻疹差異一次看
舊金山7年來首例 未滿1歲嬰兒出國旅行染麻疹

舊金山7年來首例 未滿1歲嬰兒出國旅行染麻疹
舊金山現首例I型猴痘 比2022年流行的病毒株更易引發重症

舊金山現首例I型猴痘 比2022年流行的病毒株更易引發重症
咳嗽打噴嚏不不清 專家教你搞懂流感過敏症狀

咳嗽打噴嚏不不清 專家教你搞懂流感過敏症狀
香港機場3維修工染麻疹 衛署疾控 全員免費打疫苗

香港機場3維修工染麻疹 衛署疾控 全員免費打疫苗
麻疹疫情加州首季39例 近10年新高

麻疹疫情加州首季39例 近10年新高

熱門新聞

好市多「蔓越莓核桃麵包」，兼具健康、美味。（記者邵敏／攝影）

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

2026-04-27 13:29
柯林斯航太公司創新設計，改善機尾經濟艙空間。（Collins Aerospace）

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

2026-04-28 22:25
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
傑克從小在中國農村長大，美國對他是遙不可及的夢。(示意圖取自Pexels.com)

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

2026-04-23 15:05
專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
越來越多的綠卡持有者正在放棄入籍，害怕被審查以往移民史。（美聯社）

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

2026-04-26 17:15

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金