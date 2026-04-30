工業市電池儲能案掀爭議 社區指控未做完整環評

羅蘭岡社區協調委員會主席Yvette Romo出席記者會聲援，指許多居民在馬里奇電池儲能系統項目審批期間資訊不足，欠缺有效渠道參與決策。（記者張庭瑜/攝影）

朋地山社區保護協會（PHCPA）29日在羅蘭岡 夏巴倫公園宣布，就工業市 批准的馬里奇電池儲能系統（Marici BESS）項目，提告其違反加州 環境品質法（CEQA）。協會指該項目在未完成完整環境影響報告（EIR）的情況下獲批，對周邊住宅、學校及教堂構成安全隱患。

馬里奇電池儲能系統位蓋爾大道（Gale Ave），項目規模400兆瓦，占地約相當於七個足球場，採用約480個鋁殼電池組，距最近住宅111英尺（約33.8公尺），附近另有多所學校及教堂。PHCPA代表Edson指出，該項目去年12月獲工業市批准，審批過程以「負面申報」（Negative Declaration）程序取代完整EIR。協會認為此舉未能充分評估環境與公眾安全風險，遂依法提起訴訟。

協會創辦人Karina說，居民最初因朋地山購物中心（Puente Hills Mall）擬改建數據中心一事關注該土地的開發動向，繼而發現馬里奇電池儲能系統建案，在公眾參與不足情況下推進。她強調，協會並非反對發展，而是要求大型工業項目須依法完成完整的EIR，確保決策過程透明公正。

在朋地山區定居近60年的社區代表Manuel表示，蓋爾大道沿線有多所公私立學校，包括聖蓋博谷東區哈仙達拉朋地聯合學區（Hacienda La Puente Unified School District）總部，大批學童每日在此活動。他呼籲透過CEQA訴訟推動完整EIR程序，讓社區充分了解項目潛在影響，保障下一代安全。

羅蘭岡社區協調委員會主席Yvette Romo出席聲援，指許多居民反映在項目審批期間資訊不足，亦欠缺有效渠道參與決策，希望訴訟能為社區爭取更多透明度。

會上亦有代表提及，朋地山地區北方約1300公尺處另有一個名為「凱斯特里爾」（Kestrel）的電池儲能系統項目，規模約250兆瓦，已引起消防部門關注。哈岡拉朋地、羅蘭及Bassett聯合學區均已相繼發表聲明，反對區內興建電池儲能系統及數據中心。

PHCPA表示，訴訟初期籌款目標為5萬美元，財務進展將每季度在協會官網公開更新。協會呼籲居民5月2日上午10時至下午1時，赴羅蘭岡夏巴倫公園參加社區聚會，蒙特利公園市「反對數據中心」（No Data Center）等組織代表將出席，分享倡議經驗並商討後續行動。