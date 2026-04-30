我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

NBA／里夫斯歸隊難救湖人 火箭系列賽輸3追2史上第16隊

工業市電池儲能案掀爭議 社區指控未做完整環評

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅蘭岡社區協調委員會主席Yvette Romo出席記者會聲援，指許多居民在馬里奇...
羅蘭岡社區協調委員會主席Yvette Romo出席記者會聲援，指許多居民在馬里奇電池儲能系統項目審批期間資訊不足，欠缺有效渠道參與決策。（記者張庭瑜/攝影）

朋地山社區保護協會（PHCPA）29日在羅蘭岡夏巴倫公園宣布，就工業市批准的馬里奇電池儲能系統（Marici BESS）項目，提告其違反加州環境品質法（CEQA）。協會指該項目在未完成完整環境影響報告（EIR）的情況下獲批，對周邊住宅、學校及教堂構成安全隱患。

馬里奇電池儲能系統位蓋爾大道（Gale Ave），項目規模400兆瓦，占地約相當於七個足球場，採用約480個鋁殼電池組，距最近住宅111英尺（約33.8公尺），附近另有多所學校及教堂。PHCPA代表Edson指出，該項目去年12月獲工業市批准，審批過程以「負面申報」（Negative Declaration）程序取代完整EIR。協會認為此舉未能充分評估環境與公眾安全風險，遂依法提起訴訟。

協會創辦人Karina說，居民最初因朋地山購物中心（Puente Hills Mall）擬改建數據中心一事關注該土地的開發動向，繼而發現馬里奇電池儲能系統建案，在公眾參與不足情況下推進。她強調，協會並非反對發展，而是要求大型工業項目須依法完成完整的EIR，確保決策過程透明公正。

在朋地山區定居近60年的社區代表Manuel表示，蓋爾大道沿線有多所公私立學校，包括聖蓋博谷東區哈仙達拉朋地聯合學區（Hacienda La Puente Unified School District）總部，大批學童每日在此活動。他呼籲透過CEQA訴訟推動完整EIR程序，讓社區充分了解項目潛在影響，保障下一代安全。

羅蘭岡社區協調委員會主席Yvette Romo出席聲援，指許多居民反映在項目審批期間資訊不足，亦欠缺有效渠道參與決策，希望訴訟能為社區爭取更多透明度。

會上亦有代表提及，朋地山地區北方約1300公尺處另有一個名為「凱斯特里爾」（Kestrel）的電池儲能系統項目，規模約250兆瓦，已引起消防部門關注。哈岡拉朋地、羅蘭及Bassett聯合學區均已相繼發表聲明，反對區內興建電池儲能系統及數據中心。

PHCPA表示，訴訟初期籌款目標為5萬美元，財務進展將每季度在協會官網公開更新。協會呼籲居民5月2日上午10時至下午1時，赴羅蘭岡夏巴倫公園參加社區聚會，蒙特利公園市「反對數據中心」（No Data Center）等組織代表將出席，分享倡議經驗並商討後續行動。

PHCPA創辦人Karina 29日在羅蘭岡夏巴倫公園記者會發言，身後橫幅寫明反...
PHCPA創辦人Karina 29日在羅蘭岡夏巴倫公園記者會發言，身後橫幅寫明反對在未完成完整環境影響報告前，於工業市興建數據中心及電池儲能系統。（記者張庭瑜／攝影）

加州 工業市 羅蘭岡

上一則

MLB/遭紅襪開除仍致感謝信 柯拉堅信未來方向正確

下一則

40年來頭一遭 好市多熱狗套餐有新選擇

延伸閱讀

法拉盛低層社區擬重畫 建381戶住宅 引關注

法拉盛低層社區擬重畫 建381戶住宅 引關注
紐約市25處電單車「換電站」選址 徵民意

紐約市25處電單車「換電站」選址 徵民意
聖地牙哥通過1000單位大型住宅開發案 鄰近美墨邊境

聖地牙哥通過1000單位大型住宅開發案 鄰近美墨邊境
永久禁建資料中心 蒙市6月2日公投

永久禁建資料中心 蒙市6月2日公投
布碌崙共和黨民代、居民 籲徹查遊民所項目

布碌崙共和黨民代、居民 籲徹查遊民所項目
法拉盛凱辛納公園步道整修動工

法拉盛凱辛納公園步道整修動工

熱門新聞

好市多「蔓越莓核桃麵包」，兼具健康、美味。（記者邵敏／攝影）

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

2026-04-27 13:29
專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
傑克從小在中國農村長大，美國對他是遙不可及的夢。(示意圖取自Pexels.com)

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

2026-04-23 15:05
柯林斯航太公司創新設計，改善機尾經濟艙空間。（Collins Aerospace）

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

2026-04-28 22:25
越來越多的綠卡持有者正在放棄入籍，害怕被審查以往移民史。（美聯社）

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

2026-04-26 17:15
加州男子一家四口在中國深圳定居，實現美國夢。(示意圖取自Unsplash.com)

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

2026-04-27 17:07

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車

雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車