13年沒身分 南加女遭重罰180萬元

南加從事清潔工的墨西哥裔無證移民女子，近日被DHS開出逾180萬美元罰款，儘管她目前仍在等待移民案件的審理結果。（示意圖取自pexels）

據NBC電視新聞報導，國土安全部 （DHS）近日根據無合法身分累積的逾期時間，對南加一女子開出逾180萬美元罰款。移民 律師表示，該女子沒有犯罪紀錄，但她申請綠卡的程序，已拖延多年。

報導稱，國土安全部對女子開出的逾180萬美元罰款，是根據她在美國無合法身分期間按日累積計算。該女子為申請合法永久居民，努力長達13年，她擔心自身安全，要求NBC電視台不要公開身分。她表示，4月24日收到一封郵寄通知，她被處以巨額罰款。女子目前從事房屋清潔工作，坦言根本無法負擔如此高額罰款。

她表示，大約13歲時從墨西哥 來到美國，至今已過去數十年。她目前屬無證移民。早在2003年，一名移民法官曾對她下達「自願離境令」。但她表示，直到十年後的2013年，移民執法人員找上門時，她才得知此事，之後開始著手身分調整。她的移民律師莫那德（William Menard）表示，當事人沒有犯罪紀錄，也沒有其他問題，她只是長期努力想把身分問題處理好。

莫那德還指出，該女子的父親及三名已成年子女都是美國公民，目前她正透過家庭關係申請綠卡，爭取成為合法永久居民，「這類案件本來就需要時間處理。她目前申請的項目需要多項豁免（waiver），而每一項政府審理通常都需要好幾年，很多案子都是長期處於待審狀態。」

2026年6月，DHS宣布更新政策，使政府更容易對已被下達遞解出境命令的人開罰，並提高罰款金額，對逾期未離境者，每天最高可罰998美元。DHS指出，自2025年1月總統川普上任以來，ICE已開出6萬5101筆此類罰單，總額超過360億美元。

律師表示，當事人在2003年的「自願離境令」中，最高罰款原本僅為5000美元。之後，DHS在她案件排隊審理期間，曾允許她留在美國，且她每年都依規定向ICE報到。「政府其實知道，這些人根本不可能支付近200萬美元罰款，這是不現實的。」這看起來更像是一種施壓手段，讓人們因害怕而選擇離開。

此外，兩名收到類似罰單的女性，已於2025年11月在麻州（Massachusetts）提起集體訴訟，主張這類罰款將使她們及數千人陷入「毀滅性債務」，並請求聯邦法官裁定其違憲，該案預計於5月13日開庭審理。