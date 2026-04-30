半世紀鄉情不散 南加開平同鄉會50周年熱鬧慶生

南加開平同鄉會于25日舉辦成立50周年慶典，盛大的慶祝活動持續一整天。（記者子為╱攝影）

南加 開平同鄉會于日前舉行成立50周年慶典，盛大的慶祝活動持續一整天。白天於華埠會所舉行開幕紀念儀式，安排祥獅獻瑞與剪綵環節；晚間則移師聖蓋博市舉辦閉幕慶典，來自全美各地的鄉親與僑界人士齊聚一堂，共同見證這一重要里程碑。

南加開平同鄉會主席羅淑珍表示，50年來同鄉會承載幾代人的情感與努力，從1974年籌辦、1976年成立到1978年建樓，在各地鄉親支持下逐步發展壯大，始終秉持「情系桑梓、服務鄉親」宗旨，成為南加開平人的重要聯繫平台。她形容，同鄉會如同扎根南加州 的大樹，團結鄉親、守望相助。

羅淑珍亦提到，家鄉開平的碉樓、赤坎古鎮與特色美食，是海外遊子共同的記憶與牽掛；而旅美開平人一代代在各領域打拚，亦有人投身公共事務，展現開平人精神。她表示，50周年既是里程碑，也是新起點，未來將持續凝聚鄉親力量，並吸引年輕世代參與會務。

在閉幕儀式上，來自各地的開平同鄉會代表專程到場祝賀，包括從舊金山 當日清晨驅車南下的旅美開平同鄉總會主席司徒永峰一行，以及前一晚抵達的紐約開平同鄉會主席鄧學源一行。各會代表與南加開平同鄉會互贈紀念碑，並一同切蛋糕慶祝50周年。

多位民選官員亦到場致賀，包括聯邦眾議員趙美心與加州眾議員方樹強，並頒發賀狀與認證書，肯定同鄉會長年服務社區的貢獻。