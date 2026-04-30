半世紀鄉情不散 南加開平同鄉會50周年熱鬧慶生
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南加開平同鄉會于日前舉行成立50周年慶典，盛大的慶祝活動持續一整天。白天於華埠會所舉行開幕紀念儀式，安排祥獅獻瑞與剪綵環節；晚間則移師聖蓋博市舉辦閉幕慶典，來自全美各地的鄉親與僑界人士齊聚一堂，共同見證這一重要里程碑。
南加開平同鄉會主席羅淑珍表示，50年來同鄉會承載幾代人的情感與努力，從1974年籌辦、1976年成立到1978年建樓，在各地鄉親支持下逐步發展壯大，始終秉持「情系桑梓、服務鄉親」宗旨，成為南加開平人的重要聯繫平台。她形容，同鄉會如同扎根南加州的大樹，團結鄉親、守望相助。
羅淑珍亦提到，家鄉開平的碉樓、赤坎古鎮與特色美食，是海外遊子共同的記憶與牽掛；而旅美開平人一代代在各領域打拚，亦有人投身公共事務，展現開平人精神。她表示，50周年既是里程碑，也是新起點，未來將持續凝聚鄉親力量，並吸引年輕世代參與會務。
在閉幕儀式上，來自各地的開平同鄉會代表專程到場祝賀，包括從舊金山當日清晨驅車南下的旅美開平同鄉總會主席司徒永峰一行，以及前一晚抵達的紐約開平同鄉會主席鄧學源一行。各會代表與南加開平同鄉會互贈紀念碑，並一同切蛋糕慶祝50周年。
多位民選官員亦到場致賀，包括聯邦眾議員趙美心與加州眾議員方樹強，並頒發賀狀與認證書，肯定同鄉會長年服務社區的貢獻。
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