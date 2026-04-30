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馬氏宗親會 歡迎經文處新處長

記者張宏／洛杉磯報導
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馬樹榮夫婦（左一和左二）、馬博元夫婦（中）和馬培道夫婦在活動中交流。（記者張宏／...
馬樹榮夫婦（左一和左二）、馬博元夫婦（中）和馬培道夫婦在活動中交流。（記者張宏／攝影）

南加馬氏宗親會日前在阿罕布拉舉辦新春聯歡晚宴，同時歡迎駐洛杉磯台北經文處處長馬博元，250多馬氏宗親出席，展現馬氏家族的力量和對新處長的歡迎。

南加馬氏宗親會共同主席馬培道表示，馬氏宗親會在清末或20世紀初即有前身，是全球各地馬姓華僑華人的宗親組織，致力聯絡鄉誼、祭祖敬宗及互助互愛。南加省馬氏宗親會成立於1978年，設於中華會館中，是南加重要的華人社團。自古馬氏先賢以忠勇傳家，仁厚立世，馬氏宗族源遠流長，馬博元作為馬氏宗親，歡迎他來洛杉磯履新。

另一共同主席馬樹榮表示，南加馬氏宗親會很久沒有舉辦聯歡活動，這次正值馬博元就任，獲得舊金山總會支持舉辦這次歡迎活動。馬氏宗親會成立以來，與前中華民國總統馬英九緊密聯繫，馬英九曾數度到訪洛杉磯，並先後多次親往會所向先祖上香，在其擔任國民黨主席時，即邀請擔任宗親會永遠最高名譽顧問。如今馬氏宗親會又添新成員馬博元，希望更多馬氏宗親能加入南加的宗親會。

馬博元攜太太出席晚宴，他表示，之前他們夫婦還在歐洲的布魯塞爾，現在站在馬氏宗親中，感覺自己不是客人，而是終於回到家。這是他人生第一次，站在這麼多「家族成員」中間，更讓他感動的是，現場親友不只來自南加，還有來自北加和士德頓（Stockton）等地。在南加州，馬氏宗親會是中華會館最年輕成員之一，即使是最年輕的，已出三名中華會館主席。這證明馬家人有奉獻精神、有承諾，且非常勤奮，隨時準備服務社區。

來自舊金山的馬氏宗親會主席馬劍文帶領十多會員南下參加晚宴，他表示，希望馬博元有機會能去舊金山拜會，帶領馬氏宗親繼續輝煌。聯邦眾議員趙美心和加州眾議員方樹強、中華會館主席聶澤英和傳統僑社代表如林西河堂副主席林慧懿等參加。

（左起）馬培道、馬劍文、聯邦眾議員趙美心、經文處處長馬博元夫婦、加州眾議員方樹強...
（左起）馬培道、馬劍文、聯邦眾議員趙美心、經文處處長馬博元夫婦、加州眾議員方樹強和馬樹榮在活動中交流。（主辦方提供）

南加馬氏宗親會在阿罕布拉舉辦新春聯歡暨歡迎駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元（...
南加馬氏宗親會在阿罕布拉舉辦新春聯歡暨歡迎駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元（前排右四）晚宴。（記者張宏／攝影）

阿罕布拉 華人 洛杉磯

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