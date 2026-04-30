台灣數位藝術「Life in Motion」 洛音樂中心開展
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由中華民國文化部支持，臺灣書院與洛杉磯音樂中心共同推出台灣數位藝術家紀柏豪沉浸式展覽「Life in Motion」，日前於洛杉磯市中心開展，展期至6月28日，透過互動科技呈現台灣當代數位藝術創作能量。
本展由紀柏豪攜手團隊「融聲創意」打造，結合即時影像生成與互動感測技術，構成多組動態場景。觀眾在展場中的行走與停留，將即時影響畫面變化，使每次體驗皆具獨特性，呈現生命、環境與感知之間的流動關係。
紀柏豪長期投入新媒體藝術創作，探索數位影像與空間敘事的結合，此次於洛杉磯音樂中心展出，為其作品於國際重要場域亮相，亦凸顯台灣數位藝術的創作能量。
主辦單位表示，洛杉磯音樂中心為美國重要表演藝術機構之一，長期推動跨領域藝術與公共文化參與。本次與臺灣書院合作，看重台灣在數位藝術及沉浸式展演領域的創作實力，盼藉由跨域交流，展現台美藝文多元樣貌。
展覽於洛杉磯音樂中心Jerry Moss Plaza舉行，每周三至周日開放，平日下午5時30分至晚9時30分，周末下午2時至晚9時30分，免費入場。
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