台灣數位藝術「Life in Motion」 洛音樂中心開展

駐洛杉磯經文處處長馬博元與洛杉磯音樂中心數位創新副總監Beata Calinska交流。（臺灣書院提供）

由中華民國文化部支持，臺灣書院與洛杉磯 音樂中心共同推出台灣數位藝術家紀柏豪沉浸式展覽「Life in Motion」，日前於洛杉磯市中心開展，展期至6月28日，透過互動科技呈現台灣當代數位藝術創作能量。

本展由紀柏豪攜手團隊「融聲創意」打造，結合即時影像生成與互動感測技術，構成多組動態場景。觀眾在展場中的行走與停留，將即時影響畫面變化，使每次體驗皆具獨特性，呈現生命、環境與感知之間的流動關係。

紀柏豪長期投入新媒體藝術創作，探索數位影像與空間敘事的結合，此次於洛杉磯音樂中心展出，為其作品於國際重要場域亮相，亦凸顯台灣數位藝術的創作能量。

主辦單位表示，洛杉磯音樂中心為美國重要表演藝術機構之一，長期推動跨領域藝術與公共文化參與。本次與臺灣書院合作，看重台灣在數位藝術及沉浸式展演領域的創作實力，盼藉由跨域交流，展現台美藝文多元樣貌。

展覽於洛杉磯音樂中心Jerry Moss Plaza舉行，每周三至周日開放，平日下午5時30分至晚9時30分，周末下午2時至晚9時30分，免費入場。

從右至左為藝術家紀柏豪、洛杉磯音樂中心數位創新副總監Beata Calinska、融聲創意製作人賴慧珈及影像設計蕭子強。（臺灣書院提供）

互動感測模擬圖。（融聲創意提供）

「Life in Motion」從生命發想，以九段影像串接細胞、微生物、海洋、地貌等不同的觀展體驗。（臺灣書院提供）

藝術家紀柏豪向展前導覽貴賓講解作品概念。（臺灣書院提供）

Life in Motion的多變性讓觀眾充滿驚奇。（臺灣書院提供）

藝術家設置不同的觸發模式，讓觀眾可以盡情發掘各種可能性。（臺灣書院提供）