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吳孟臻 獲任語言納入諮詢委員會成員

【艾爾蒙地訊】
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吳孟臻（Cindy Wu）獲任命加入加州州務卿「語言納入諮詢委員會」。（吳孟臻提...
吳孟臻（Cindy Wu）獲任命加入加州州務卿「語言納入諮詢委員會」。（吳孟臻提供）

加州艾爾蒙地市（El Monte）山景學區（Mountain View School District）教委吳孟臻（Cindy Wu）獲任命，將擔任加州州務卿轄下「語言納入諮詢委員會（LAAC）」成員。

「語言納入諮詢委員會」在確保加州選舉中，對英語能力有限的選民具備可及性方面，扮演關鍵角色。該委員會就改善選舉過程中的語言服務向州務卿提供建議，包括外展宣導、翻譯材料以及選民教育工作。LAAC同時針對「選民選擇法（Voter's Choice Act）」等法律的實施提供建議，並與各縣選舉官員密切合作，以擴大全州公平參與的選舉機會。

吳孟臻說，「非常榮幸獲任命加入語言納入諮詢委員會，」她說，「語言不應成為公民參與的障礙。我期待與州級領導及社區夥伴合作，確保所有加州居民都能平等參與投票與公民事務。」

吳孟臻在社區領導、公民參與及教育領域擁有豐富經驗。作為山景學區的教委，她長期倡導公平、包容與學生成功。同時，她也積極參與多個社區組織，致力賦權弱勢社群，特別是亞裔美國人及太平洋島民（AAPI）社群中的弱勢群體。她的領導經驗橫跨非營利、教育與公民領域，致力提升資源可及性、代表性與參與度。

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