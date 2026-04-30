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奇諾市居民前院打造食物森林 遭鄰里投訴挨罰750元

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奇諾市男子將自家宅前草坪剷除，打造園藝。不過，部分鄰居認為影響社區整體外觀，甚至...
奇諾市男子將自家宅前草坪剷除，打造園藝。不過，部分鄰居認為影響社區整體外觀，甚至帶來異味、害蟲或安全問題。（記者啟鉻／攝影）

據CBS電視新聞報導，南加奇諾市（Chino）居民舍曼（Michael Sherman）將自家宅前草坪剷除，打造設計獨特的園藝，種植包括蔬菜、果樹或裝飾性景觀。不過，部分鄰居認為其做法影響社區整體外觀，甚至帶來異味、害蟲或安全問題，因而提出不滿。

舍曼是一名小承包商。多年前他將自家前院草坪改造成「食物森林」（Food Forest），種植百香果、蘿蔔、金盞花、向日葵、蘆薈、瑞士甜菜以及香蕉等，日常生活所需幾乎都能自給自足。他表示，七年前開始經營這座花園，目的是為節省家庭開支，同時也希望吃得更安心。他強調：「現在生活成本愈來愈高，而且不知道外面買的食物噴了什麼。」

儘管他時常將收成分享給鄰居，但持續有居民向市府投訴，使這片用心經營的園藝面臨拆除風險。報導說，自2019年他將草坪改建以來，有鄰居認為這樣的前院影響社區觀感。市府最近對他開出750美元罰款，指出其違反多項市政規定，並要求他儘快整改，包括：清理過度生長的植物、確保庭院具備基本視線通透性，以及不得在距鄰居15英尺範圍內種植作物。

對此，他表示：「城市的口號是萬物生長之地（Where everything grows），為什麼不讓我種？」

目前，社區內對此看法分歧。一些鄰居支持他的生活方式，尤其是隔壁住戶，表示舍曼經常分享蔬果，也會主動詢問是否影響他人。但也有居民認為，這樣的庭院過於雜亂，構成困擾，對環境與衛生問題表達擔憂。

鄰居Monica Siepert表示：「我擔心會有老鼠出現，而且那些植物並不是一直都有修剪，看起來也沒有持續維護。」

對此，舍曼強調，他的花園並非雜亂無章，而是一套完整生態系統。他表示，從地面到樹木，每一部分都有其用途。他說：「所有植物，包括落葉，我都讓它自然掉落、分解，這樣可以改善土壤品質，實際上已經讓土壤變得更好，每個人對美的看法不同，所謂美感本來就是見仁見智。」他還設立專屬網頁，呼籲民眾表達支持。

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