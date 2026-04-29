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僱無證客非法種大麻 華人夫妻落網

【塔爾薩訊】
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奧克拉荷馬州有組織犯罪特別工作小組，突襲兩處非法大麻種植場及兩間非法大麻加工設施...
奧克拉荷馬州有組織犯罪特別工作小組，突襲兩處非法大麻種植場及兩間非法大麻加工設施。（奧克拉荷馬州檢察長辦公室）

奧克拉荷馬州檢察長Gentner Drummond辦公室近日宣布，其所屬的有組織犯罪特別工作小組（Organized Crime Task Force）突襲兩處非法大麻種植場及兩間非法大麻加工設施，逮捕一對華人夫婦頭目，以及九名無證客，後者將面臨遣返。

根據奧克拉荷馬州檢察長辦公室新聞稿，突襲行動針對塔爾薩（Tulsa）的KMA 2021、Wanna-Dab Labs，以及位克萊蒙（Claremore）與塔爾薩的Danky McNuggy Medical Group進行。

檢察長辦公室表示，此次行動共查獲5萬8920株大麻植物及1350磅加工後的大麻產品，並逮捕數人，其中包括九名被執法人員認定為非法移民者，他們將被遣返。

在此次突襲行動中，被逮捕的一對來自Jenks的華裔夫婦，被指控自2024年起經營非法毒品販運活動。執法部門表示，陳程秋（Qiu Cheng Chen，音譯，又名 Sam Chen）與妻子林秀楓（Xiufeng Lin，音譯，又名 Linda Lin）涉嫌透過多種「人頭持股」（straw ownership）手法，在塔爾薩縣與羅傑斯縣（Rogers County）取得、登記並經營醫療大麻相關企業。檢察長辦公室表示，兩人能夠藉由這些「人頭持股」公司，隱藏他們對相關產業與資產的實際所有權。

目前他們被控：共謀詐欺州政府，共謀製造受管制危險物質，加重製造受管制危險物質罪，持續性犯罪行為模式。

涉嫌組織非法種植大麻的Xiufeng Lin。（Rogers County Ja...
涉嫌組織非法種植大麻的Xiufeng Lin。（Rogers County Jail）

涉嫌組織非法種植大麻的Qiu Cheng Chen。（Rogers County...
涉嫌組織非法種植大麻的Qiu Cheng Chen。（Rogers County Jail）

華裔 華人 奧克拉荷馬州

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