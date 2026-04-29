中國駭客遭美通緝 蜜月遊歐被捕 引渡至休士頓受審

早在2023年11月，聯邦就對徐澤偉提出了指控。（德州南部地區美國聯邦法院）

中國駭客徐澤偉（Xu Zewei）近日被從義大利 引渡至美國德州休士頓 受審。他被控電信詐欺等數條聯邦重罪。而徐澤偉最初是2025年與妻子至義大利度蜜月時被捕。丈夫被捕後，徐妻持續在社媒發文，盼他早日回家。

徐澤偉2025年7月3日米蘭機場被捕，他近期被引渡至美國，並於休士頓聯邦地方法院出庭。徐妻最近的一則帖子是4月26日發布，「等待啵啵爸爸回家的第298天。聯繫不上的日子，只願你一切安好，天涯海角。」視頻中兩人約一歲的孩子在受奶奶照顧，徐妻與徐母聊著關於徐澤偉的消息，眼中難掩憂慮。

徐澤偉被米蘭警方拘押後，徐妻稱徐澤偉每周可以從監獄向外打電話三次，一次最多10分。她無法知曉來電的時間。「我總是寸步不離帶著手機，生怕錯過他的來電。」去年10月一則貼文中，徐妻公布的與徐澤偉的通話內容中，徐澤偉說，「聽到你的聲音又忍不住了，有點想哭。」「昨天晚上夢到啵寶（女兒）了，夢到她已經有點會走路...她就爬到我的身上，就抱抱我，親親我...我不知道能不能見證她一周歲的生日。」說到這裡，徐澤偉忍不住哭泣。

其實徐澤偉早在2023年11月就被美國聯邦調查局通緝。根據當年11月2日，德州南部地區美國聯邦法院對徐澤偉及另外一名駭客張宇提出的起訴書，兩人被控在上海國安局指示下，曾在2020年試圖竊取德州大學（University of Texas）正在研發的新冠疫苗。

2023年就被通緝，為何2025年還要出國遊玩？路透社曾在2025年7月15日報導，當時徐澤偉夫婦為赴義大利度蜜月，剛踏上義大利的土地就被逮捕。徐妻在一網友的質疑下回覆，通緝是秘密進行的，他們離開中國前根本不知道，否則肯定不會出國。在徐妻的貼文下，有不少網友表達同情，鼓勵徐妻堅持，加油，祝願徐澤偉早日回家。另一人留言：「作為中國人，真的感覺很委屈。」不過也有網友質疑，「你為什麼非要去義大利度蜜月？」還有網友評論，徐妻一定不知道丈夫做過什麼，否則就不會出國。

目前徐澤偉面臨多項指控，包括電信詐欺共謀、兩項電信詐欺罪（每項最高20年徒刑）、非法入侵電腦相關共謀罪（最高5年）、兩項未經授權存取受保護電腦罪（最高5年）、兩項蓄意破壞受保護電腦罪（最高10年）以及加重身分盜用罪（最高2年）。若全部成立，最高可能面臨數十年監禁。