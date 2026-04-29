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機票高漲、航班不穩 旅客利用「航空里程獎勵」多重訂位避險

洛杉磯訊
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隨著全球航空票價高漲、航班供應緊張及地緣政治衝突導致空域受限，航空里程正從傳統的...
隨著全球航空票價高漲、航班供應緊張及地緣政治衝突導致空域受限，航空里程正從傳統的獎勵工具，轉變為旅客用來管理風險的「避險資產」。（讀者提供）

隨著全球航空票價高漲、航班供應緊張，以及地緣政治衝突導致空域受限；航空里程正從傳統的獎勵工具，轉變為旅客用來管理風險的「避險資產」。與此同時，航空公司也採取反制措施，雙方圍繞里程價值展開博弈。

彭博社報導，根據旅遊業者與數據平台觀察，愈來愈多常旅客利用里程進行多重訂位，為同一趟行程預訂不同路線或航班，以降低取消、改道或票價飆升帶來的風險。由於這種「獎勵機票」若想取消通常成本低甚至免費，旅客可在最後一刻放棄多餘訂位，保留高度彈性。

此趨勢正推升獎勵機位需求。追蹤20多家航空公司獎勵機位供應的Roame平台表示，2月底中東戰事導致部分空域關閉事件後的一個月內，相關搜尋量增加44%；同類平台PointsYeah則發現，美國飛往亞洲航線的搜尋量增幅最高達50%。旅遊獎勵平台HeyMax指出，在伊朗戰爭爆發後一個月內，轉入國泰航空「亞洲萬里通」的點數增加130%，轉入美聯航里程計畫的點數更暴增800%，反映旅客偏好取消規則更具彈性的計畫。

高端旅行社Savanti Travel創辦人Leigh Rowan表示，波動已成新常態，而風險管理成為關鍵，「我們已將里程視為一種資產類別」。旅遊點數網站Head for Points創辦人Rob Burgess則指出，「現在使用里程，就像購買一種低風險保險，它提供彈性，而在當前環境下，這種彈性極具價值。」

市場策略也出現轉變。過去旅客多將里程用於升等商務艙或頭等艙，以追求更高價值；如今，愈來愈多人選擇直接兌換經濟艙座位，以優先確保行程。Roame執行長Tim Qin表示，在票價與兌換成本雙雙上升情況下，更多人傾向使用里程鎖定經濟艙座位。

面對里程預訂多重機票的行為，美聯航也更新條款，禁止透過多張機票規避庫存控制。（美...
面對里程預訂多重機票的行為，美聯航也更新條款，禁止透過多張機票規避庫存控制。（美聯航臉書）

然而，多重訂位也衍生「幽靈訂位」現象，加劇航空公司在庫存管理上的壓力。旅客重複占位、最後一刻取消，可能造成獎勵座位供應緊張，甚至留下未售出的空位。為因應相關套利行為，多家航空公司已收緊規則。例如，Etihad Airways已設定72小時內不得取消獎勵機票，並對部分改票情況沒收25%已兌換里程；美聯航則更新條款，禁止透過兌換多張機票規避庫存控制。澳洲航空也啟動自動化系統掃描重複訂位，偵測占用庫存的行為。該公司指出，重複訂位可能減少其他旅客可用座位，並增加不必要的候補名單，被標記的訂位可能遭取消。

此外，航空公司與信用卡業者也透過降低里程價值來減輕負債成本。美國運通卡（American Express）近期下調部分航空合作夥伴的轉點比例，包括國泰航空與Emirates。國泰航空亦預計於5月再次調高獎勵票價格，為不到三年內第三度上調。

華人機票業者Jay嚴表示，疫情過後，里程可兌換的座位明顯減少，時間選擇也更受限，「通常最多只能換到單程，來回行程很少能同時符合需求」。此外，他每周都會收到航空公司調整燃油附加費的通知，今年暑期機票價格約上漲20%。票價不穩與上漲趨勢，也成為推動旅客更積極使用里程的原因之一。

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