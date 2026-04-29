油價飆升也不減班 華航北美航線強化服務
新任中華航空洛杉磯分公司總經理兼美洲地區處長華德麟於4月初到任，正式展開在北美市場的營運布局。華德麟分享近期油價上漲對航空營運的影響及華航的應對策略。
受美伊衝突影響，全球油價攀升，連帶推升航空票價，引發民眾關注。對此，華德麟表示，燃油成本在航空營運中占比相當高，近期油價大幅上漲，航空公司難以全數吸收，因此必須將部分成本反映在票價上，這也是整體產業的普遍做法。
他進一步指出，僅今年4月，油價上漲就已明顯侵蝕華航利潤。面對戰爭等高度不確定因素，未來油價走勢仍難預測，短期內是否回落仍存在變數。
華航因燃油費自行吸收一部分，目前北美策略傾向「穩定營收」。也就是說，即便出現虧損，也希望控制在可承受範圍內，避免大幅虧損導致航線取消。不過華德麟強調，目前北美市場尚無減班計畫，未來將會隨著情況做出適當調度。
他也提到，在航線規劃方面，受限飛機交機與供應鏈問題，華航暫時無法如期擴展更多新航點，將以優化既有航網與銜接為主。目前只確定紐約航線預計於8月增加一班。
在客運營運策略上，華航未來將持續強化轉機市場，特別是北美內陸航線銜接能力。華德麟指出，華航未來將進一步拓展與美國的航空公司合作關係，以提升整體航網競爭力。
儘管華航近期票價有所調整，華德麟強調，公司仍將持續強化旅客服務與整體搭乘體驗。其中包括即將與Mark Jacob品牌合作推出全新過夜盥洗包，且去程與回程將提供不同款式，提升新鮮感與質感。此外，華航也持續與米其林餐廳合作設計機上餐點，藉由多元升級措施；華航會員兌換機制也有所調整與更新，進一步優化旅客的飛行體驗。
相較客運市場，華航貨運業務整體表現仍相對穩健。華德麟指出，華航在貨運領域深耕多年，具備相當經驗與基礎。儘管同樣面臨油價上漲帶來的成本壓力，但由於空運貨物多具時效性且單價較高，對運價調整的接受度也相對較高。
他進一步表示，除疫後貨運需求持續維持一定動能外，隨著台積電赴亞利桑納州設廠，半導體產業發展也帶動高價值零組件的跨境運輸需求，為華航貨運業務帶來一定支撐。
洛杉磯世界日報社長于趾琴27日赴華航位於洛杉磯國際機場附近的辦公室拜訪，華德麟做出以上分享。于趾琴感謝華航長期的支持，並期盼未來持續合作。
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