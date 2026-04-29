油價飆升也不減班 華航北美航線強化服務

洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）27日親赴華航位於洛杉磯國際機場附近的辦公室拜訪，感謝華航長期的支持，並期盼未來持續合作。于趾琴並送華德麟（左）世報50周年紀念品。（記者謝雨珊／攝影）

新任中華航 空洛杉磯分公司總經理兼美洲地區處長華德麟於4月初到任，正式展開在北美市場的營運布局。華德麟分享近期油價 上漲對航空營運的影響及華航的應對策略。

受美伊衝突影響，全球油價攀升，連帶推升航空票價，引發民眾關注。對此，華德麟表示，燃油成本在航空營運中占比相當高，近期油價大幅上漲，航空公司難以全數吸收，因此必須將部分成本反映在票價上，這也是整體產業的普遍做法。

他進一步指出，僅今年4月，油價上漲就已明顯侵蝕華航利潤。面對戰爭等高度不確定因素，未來油價走勢仍難預測，短期內是否回落仍存在變數。

華航因燃油費自行吸收一部分，目前北美策略傾向「穩定營收」。也就是說，即便出現虧損，也希望控制在可承受範圍內，避免大幅虧損導致航線取消。不過華德麟強調，目前北美市場尚無減班計畫，未來將會隨著情況做出適當調度。

他也提到，在航線規劃方面，受限飛機交機與供應鏈問題，華航暫時無法如期擴展更多新航點，將以優化既有航網與銜接為主。目前只確定紐約航線預計於8月增加一班。

新任中華航空洛杉磯分公司總經理兼美洲地區處長華德麟（右）向洛杉磯世界日報社長于趾琴分享近期油價上漲對航空營運的影響及華航的應對策略。（記者謝雨珊／攝影）

在客運營運策略上，華航未來將持續強化轉機市場，特別是北美內陸航線銜接能力。華德麟指出，華航未來將進一步拓展與美國的航空公司合作關係，以提升整體航網競爭力。

儘管華航近期票價有所調整，華德麟強調，公司仍將持續強化旅客服務與整體搭乘體驗。其中包括即將與Mark Jacob品牌合作推出全新過夜盥洗包，且去程與回程將提供不同款式，提升新鮮感與質感。此外，華航也持續與米其林餐廳合作設計機上餐點，藉由多元升級措施；華航會員兌換機制也有所調整與更新，進一步優化旅客的飛行體驗。

相較客運市場，華航貨運業務整體表現仍相對穩健。華德麟指出，華航在貨運領域深耕多年，具備相當經驗與基礎。儘管同樣面臨油價上漲帶來的成本壓力，但由於空運貨物多具時效性且單價較高，對運價調整的接受度也相對較高。

他進一步表示，除疫後貨運需求持續維持一定動能外，隨著台積電赴亞利桑納州設廠，半導體產業發展也帶動高價值零組件的跨境運輸需求，為華航貨運業務帶來一定支撐。

洛杉磯世界日報社長于趾琴27日赴華航位於洛杉磯國際機場附近的辦公室拜訪，華德麟做出以上分享。于趾琴感謝華航長期的支持，並期盼未來持續合作。