崔燕《中轉》入圍洛亞太電影節 將角逐「金捲軸」

母親與兒子的同性戀舊愛被迫共處一室，讓她有機會深入瞭解兒子和年輕人的感情世界。（崔燕提供）

好萊塢電影人、演員兼導演崔燕（Yan Cui）近年從幕後重返台前，其擔任女主角的短片「中轉」入圍一年一度的洛杉磯 亞太電影節（Los Angeles Asian Pacific Film Festival），並將於5月2日在「Gold Is Short」競賽單元亮相，角逐具「衝奧資格」的「金捲軸獎」（Golden Reel Awards）。

「中轉」以細膩筆觸講述發生在風雪之夜的家庭情感故事，聚焦華人 母子之間的隱密關係與情感裂痕。片中，崔燕飾演的張太太（Mrs. Zhang）在數月前剛經歷喪夫之痛，原本計劃在聖誕節 前飛往洛杉磯探望久未見面的兒子，希望藉此走出悲傷陰影，重拾家庭溫暖。

然而一場突如其來的暴風雪打亂她的行程。班機被迫降落在芝加哥，機場封閉、交通停擺，她只好在陌生城市臨時滯留。情急之下，兒子透過電話為她安排暫住之處：一位「朋友」家中。但這位「朋友」，實際是兒子的前男友。

在這個尷尬又充滿張力的夜晚，母親與兒子的舊愛被迫共處一室。隨著時間推移，張太太逐漸察覺空氣中的異樣：閃躲的眼神、欲言又止的沉默，以及兩人之間難以掩飾的熟悉與距離。直到某一刻，真相浮現，她第一次意識到，兒子是同性戀。

影片並未落入傳統的衝突與對立敘事。崔燕飾演的母親，在震驚之餘，並未爆發情緒或陷入悲傷，而是選擇以出人意料的方式面對現實。她與兒子的前伴侶在漫長夜晚中一同喝酒、打牌、聊天，在交流與觀察中逐漸理解兒子的內心世界，也重新審視母子關係的本質。

隨著夜晚推進，壓抑的情緒逐漸釋放。兒子的前男友最後主動撥通電話，與其完成一場「情感告別」，並在屋內重新布置聖誕裝飾，象徵告別過去、邁向新生。影片以含蓄而溫暖的方式呈現：有些關係在一夜之間瓦解，也有些愛在理解中被重新定義。

崔燕表示，該片不僅探討家庭、性別認同與文化差異，也折射華人家庭在面對同性議題時的複雜情感，她希望扮演的華人母親角色，有血有肉，既理性又感性，最重要的是對年輕人選擇理解和自己內心價值觀堅持之間的和解。

來自北京的崔燕，早年從北京電影製片廠起步，後移居加拿大深造電影製作，並在多倫多發展演藝事業。她曾在加拿大廣播公司出品的「伊芙琳·劉的日記」中飾演吳卓珊的母親，並參演重案組警探、永夜騎士、月蝕等多部影視作品。

她自編自導自演的處女作「中國巧克力」，曾榮獲柏林國際電影節獎及棕櫚泉國際影展最佳導演獎，近年她重拾對表演熱情，再度活躍熒屏，包括在Ron Howard執導的「天使與魔鬼」中飾演中國記者，在Netflix劇集「孫氏兄弟」中出演張太太等角色。她此次主演的「中轉」完整片單，預計在5月的亞太裔傳統月前一至兩周公布，並在洛杉磯市中心和好萊塢的多個影院與觀眾見面。