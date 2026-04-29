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東谷小學國際文化節 華協舞龍助陣

記者啟鉻／東谷報導
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東谷華美協會近日走進東谷小學舉辦的國際文化節，為活動增添濃厚東方色彩。華協舞龍隊...
東谷華美協會近日走進東谷小學舉辦的國際文化節，為活動增添濃厚東方色彩。華協舞龍隊精彩登場，活力十足，贏得現場陣陣掌聲。（記者啟鉻／攝影）

東谷華美協會（ECAA）近日參與東谷小學舉辦的國際文化節，為活動增添濃厚東方色彩。華協舞龍隊精彩登場，活力十足，贏得現場陣陣掌聲。協會創辦人黃樹梧率成員敲鑼打鼓、熱情助陣，不僅帶動節慶氣氛，也讓更多不同族裔民眾近距離感受中華文化的獨特魅力。

本次文化節23日舉辦。吸引中國、印度、菲律賓、泰國、韓國、法國、墨西哥、以色列及巴勒斯坦等多個族裔社區參與，各族群帶來具有代表性的傳統美食供民眾品嚐，並展示手工藝品，現場講解各自文化歷史，參與者交流氣氛熱絡。

活動主辦人之一、越南裔Shai表示，這是東谷小學首次舉辦國際文化節，邀集來自不同文化背景的團體共同參與。隨著東谷社區族裔日益多元，無論成人或學生，都對不同文化充滿興趣。透過此類活動促進彼此了解，有助增進社區和諧。

此外，在第68屆華埠小姐選美比賽獲亞軍的冼美珊（Michelle Sheen）也到場支持。她父親是華裔、母親是菲律賓裔，自小在多元文化環境中成長。她表示，自己與中華及亞洲文化有深厚連結。冼美珊也被譽為東谷華人之光。

黃樹梧當天雖身體有些不適，仍堅持到場為活動助陣。他指出，活動舉辦地為學區歷史最悠久的學校之一，近年來不同族裔學生人數明顯增加。隨著社區文化日益多元，學區與校方也希望透過國際文化節，促進學生之間的交流與理解。

東谷華協現任會長陳海寧表示，協會此次受邀參與，除帶來舞龍表演外，還設置中國地理介紹攤位，並安排富有文化特色的互動遊戲，如使用筷子夾球，以及展示中國傳統生肖文化，並提供應景的馬年吉祥物，頗受在場小朋友喜歡。

華裔 墨西哥 巴勒斯坦

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