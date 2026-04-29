我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

古董市場迎黃金時代 一族群成為新主力

【洛杉磯訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
現今美國社會，越來越多消費者開始欣賞物件所承載的歷史與故事，「歲月的痕跡」已從過...
現今美國社會，越來越多消費者開始欣賞物件所承載的歷史與故事，「歲月的痕跡」已從過去被視為瑕疵，轉變為今日的價值象徵。（記者啟鉻／攝影）

加州二手與古董市場持續升溫，逐步邁入前所未有的黃金發展期，而「說故事」的能力，也變得愈發關鍵。

根據專注於古董、復古與二手商品市場的科技公司Ronati平台資料顯示，走進今日任何一場古董市集，都能清楚感受到一股嶄新氣息：年輕人駐足於維多利亞時期首飾前，用手機拍照分享到社群平台；收藏家透過應用程式即時競標；古董商在討論百年工藝之餘，也開始關注區塊鏈溯源等新技術。這個曾被視為傳統而保守的產業，正經歷深刻轉型，其活躍程度甚至超越10年前的想像。

Ronati指出，這一波變革的背後，是市場結構與消費觀念的同步轉變。數據顯示，2023年古董與收藏品市場規模已達3000億至4500億美元，而線上二手家具市場也達到340億美元，預計2030年將成長至560億美元。這反映出消費者正從追求快速、低價的消費模式，轉向重視品質、耐用性與長期價值的理性選擇。同時，過去相對滯後的科技應用正迅速補位，數位化已成為推動產業升級的重要引擎。

其中，最引人關注的是年輕世代的崛起。千禧世代與Z世代逐步成為市場新主力，他們不再迷戀大量生產的「快時尚家具」，轉而青睞具有個性與歷史感的物件，並透過Instagram、TikTok等平台發現與購買古董。對這一代人而言，古董不僅是裝飾，更是一種價值選擇：象徵真實、獨特與永續。他們成長於快時尚與過度消費環境中，反而更加渴望經得起時間考驗的作品，並將古董視為循環經濟的具體實踐。

這股新興力量也促使產業加速轉型。傳統拍賣行開始推出面向年輕族群的專場活動，古董展覽結合社群媒體推廣，吸引更多新進買家。市場逐漸從少數資深收藏家的專屬領域，轉向更開放、多元且充滿活力的生態。

在這樣的發展趨勢下，成功的關鍵正悄然改變。愈來愈多業者意識到，單靠實體店面已難以支撐未來發展，數位渠道成為不可或缺的一環。透過網站、電商平台與社群媒體進行多元銷售，已成為業績成長的重要來源。同時，經營模式也從「販售單品」轉向「打造空間」，將古董融入現代居家設計，營造層次與故事感，提升整體吸引力。

此外，「說故事」的重要性持續提升。現代消費者不僅關心物件本身，更在意其背後的歷史與來源。無論是巴洛克家具、民間藝術，還是傳家瓷器，其價值往往來自所承載的文化與記憶。誰能更好地傳遞這些故事，誰就更有機會在市場中脫穎而出。

加州

上一則

MONOPOLY遊戲首發 Yaamava'抽160萬元禮包

下一則

油價飆升也不減班 華航北美航線強化服務

延伸閱讀

非法黃金合法化全紀錄 紐時揭美製金幣背後驚人真相

非法黃金合法化全紀錄 紐時揭美製金幣背後驚人真相
越南消費習慣改變 中國茶飲蜜雪冰城正退燒

越南消費習慣改變 中國茶飲蜜雪冰城正退燒
英特爾財報／第1季遠超預期 股價盤後飆漲20% 創新高在望

英特爾財報／第1季遠超預期 股價盤後飆漲20% 創新高在望
芝辦公樓疫後重生 翻新老樓降低租金吸客

芝辦公樓疫後重生 翻新老樓降低租金吸客
第一證券創辦人劉錦杭深耕金融 不斷前行

第一證券創辦人劉錦杭深耕金融 不斷前行
AI機器人教育走進青少年視野，倍愛教育發布夏令營培養未來人才

AI機器人教育走進青少年視野，倍愛教育發布夏令營培養未來人才

熱門新聞

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

2026-04-20 14:11
好市多「蔓越莓核桃麵包」，兼具健康、美味。（記者邵敏／攝影）

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

2026-04-27 13:29
傑克從小在中國農村長大，美國對他是遙不可及的夢。(示意圖取自Pexels.com)

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

2026-04-23 15:05
越來越多的綠卡持有者正在放棄入籍，害怕被審查以往移民史。（美聯社）

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

2026-04-26 17:15
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

2026-04-20 22:04

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算