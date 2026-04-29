古董市場迎黃金時代 一族群成為新主力

現今美國社會，越來越多消費者開始欣賞物件所承載的歷史與故事，「歲月的痕跡」已從過去被視為瑕疵，轉變為今日的價值象徵。（記者啟鉻／攝影）

加州 二手與古董市場持續升溫，逐步邁入前所未有的黃金發展期，而「說故事」的能力，也變得愈發關鍵。

根據專注於古董、復古與二手商品市場的科技公司Ronati平台資料顯示，走進今日任何一場古董市集，都能清楚感受到一股嶄新氣息：年輕人駐足於維多利亞時期首飾前，用手機拍照分享到社群平台；收藏家透過應用程式即時競標；古董商在討論百年工藝之餘，也開始關注區塊鏈溯源等新技術。這個曾被視為傳統而保守的產業，正經歷深刻轉型，其活躍程度甚至超越10年前的想像。

Ronati指出，這一波變革的背後，是市場結構與消費觀念的同步轉變。數據顯示，2023年古董與收藏品市場規模已達3000億至4500億美元，而線上二手家具市場也達到340億美元，預計2030年將成長至560億美元。這反映出消費者正從追求快速、低價的消費模式，轉向重視品質、耐用性與長期價值的理性選擇。同時，過去相對滯後的科技應用正迅速補位，數位化已成為推動產業升級的重要引擎。

其中，最引人關注的是年輕世代的崛起。千禧世代與Z世代逐步成為市場新主力，他們不再迷戀大量生產的「快時尚家具」，轉而青睞具有個性與歷史感的物件，並透過Instagram、TikTok等平台發現與購買古董。對這一代人而言，古董不僅是裝飾，更是一種價值選擇：象徵真實、獨特與永續。他們成長於快時尚與過度消費環境中，反而更加渴望經得起時間考驗的作品，並將古董視為循環經濟的具體實踐。

這股新興力量也促使產業加速轉型。傳統拍賣行開始推出面向年輕族群的專場活動，古董展覽結合社群媒體推廣，吸引更多新進買家。市場逐漸從少數資深收藏家的專屬領域，轉向更開放、多元且充滿活力的生態。

在這樣的發展趨勢下，成功的關鍵正悄然改變。愈來愈多業者意識到，單靠實體店面已難以支撐未來發展，數位渠道成為不可或缺的一環。透過網站、電商平台與社群媒體進行多元銷售，已成為業績成長的重要來源。同時，經營模式也從「販售單品」轉向「打造空間」，將古董融入現代居家設計，營造層次與故事感，提升整體吸引力。

此外，「說故事」的重要性持續提升。現代消費者不僅關心物件本身，更在意其背後的歷史與來源。無論是巴洛克家具、民間藝術，還是傳家瓷器，其價值往往來自所承載的文化與記憶。誰能更好地傳遞這些故事，誰就更有機會在市場中脫穎而出。