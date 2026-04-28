女國民兵失蹤案 男友判終身監禁

時年22歲的Anna Porsborg2022年平安夜赴南加與男友會面後失蹤。其男友被裁定一級謀殺成立，27日獲判25年至終身監禁。（示意圖取自Pexels）

一名涉及女友離奇失蹤、且遺體至今未尋獲的命案，27日在洛杉磯 縣高等法院宣判。39歲男子阿凱（Luis Antonio Gomes Akay）被陪審團裁定一級謀殺罪成立，法官判處其25年至終身監禁。

受害人為22歲的波斯柏格（Anna Laura Costa Porsborg），她是美國陸軍國民兵 預備役成員。2022年平安夜，她從紐澤西前往南加 與被告會面，入住位於艾爾塞岡度市（El Segundo）一家酒店。隨後幾天中，兩人遊覽了洛杉磯周邊的多個景點。

12月27日，兩人去一家保齡球館後和返回酒店之間發生了一場爭執。此後，波斯柏格音訊全無，再未露面。兩天後，有人目擊阿凱拖著一個看似塞得滿滿當當的大型行李箱離開了酒店。

手機通訊記錄和GPS定位證據顯示，阿凱隨後駕車前往天使國家森林，並在那裡停留了約一個小時。他隨後返回酒店報警。

陪審團本月稍早一致裁決被告一級謀殺罪名成立。洛杉磯縣高等法院法官薩德勒（William Sadler）27日宣判時直言，被告「應在獄中度過餘生」。

檢方指出，被告在被捕後，曾向兩名監獄臥底線民承認殺害女友，稱自己將其勒死，並表示警方「永遠找不到屍體」。檢察官還指出，被告隨後向警探重演作案過程，且全程毫無悔意。

辯方則申辯，被告所謂「認罪」是因遭監獄線民恐嚇而編造的故事，並非真實供述。辯護律師表示，受害人當晚因不滿被告沉迷手機，情緒激動離開旅館房間，合理推論是她自行離去後發生了不明事件。