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多項指標被評不及格 聖地牙哥空氣品質列高汙染

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美國最新空氣品質報告顯示，南加州聖地牙哥地區空氣汙染情況持續惡化，多項關鍵指標被...
美國最新空氣品質報告顯示，南加州聖地牙哥地區空氣汙染情況持續惡化，多項關鍵指標被評為不及格，在全美排名中處於高汙染行列。圖為聖地亞哥市。（路透社）

美國最新空氣品質報告顯示，南加州聖地牙哥（San Diego）地區空氣汙染情況持續惡化，多項關鍵指標被評為不及格，在全美排名中處於高汙染行列，引發對於公共健康的關注。

美國癌症協會（American Lung Association）最新公布的第27版「空氣狀況報告」指出，聖地牙哥今年在臭氧汙染與細懸浮微粒汙染（PM2.5）兩大核心指標上均未達聯邦健康標準，整體空氣品質被評為「F級」，顯示對居民健康構成持續風險。

報告指出，PM2.5與臭氧汙染已成為影響全美多地的主要環境問題。細懸浮微粒主要來自野火、柴油車輛、工業排放及燃木設備等來源，顆粒極細，可深入肺部並進入血液循環，增加心臟病、中風、肺癌及早逝風險。臭氧汙染則在高溫與強烈日照條件下，由車輛與工業排放反應形成，對兒童、長者及哮喘患者影響尤為嚴重。

在全美排名中，聖地牙哥都會區在「全年顆粒汙染」指標躍升至第5位，較去年第59位大幅惡化，成為2026年變化最大的地區之一。該都會區人口約320萬，汙染程度僅次於加州Fresno-Hanford-Corcoran，俄勒岡州Eugene-Springfield，德州Brownsville-Harlingen-Raymondville，以及加州的Bakersfield-Delano等都會地區。

同時，在臭氧汙染排名中，聖地牙哥也位列全美第7名。加州其他地區如Visalia及Los Angeles-Long Beach都會區也分別位居第6與第7名，顯示南加州整體空氣品質問題具有明顯區域性特徵。

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