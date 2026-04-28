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發生車禍時 先拍攝事故現場 誠實應對最重要

記者劉子為／綜合報導
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林大衛指出，在美國開車，最重要的不是誰聲音大，而是事實是什麼、你能不能證明。圖為...
林大衛指出，在美國開車，最重要的不是誰聲音大，而是事實是什麼、你能不能證明。圖為車禍示意圖。（記者劉子為/攝影）

「很多華人以為，出車禍時講得保守一點比較安全，但其實剛好相反。」資深保險經紀人林大衛分享，在處理車禍理賠時，他經常遇到一種情況：駕駛在左轉時與直行車發生碰撞，面對警方詢問時，因為擔心承擔責任，選擇說「我是黃燈轉的」，但實際情況可能並非如此。

「如果是紅燈左轉，通常代表車輛已經進入路口等待，被迫完成左轉動作，反而有可能是對方直行車闖紅燈，」他說，「但如果你自己講成黃燈，那在法律上直行車仍有路權，你就變成責任方了。」

他強調，這類情況並不少見，「很多人是自己把責任講到自己身上」，在事故處理中，誠實是最重要的原則。

這樣的認知誤區，在華人駕駛之中並不罕見。林大衛指出，許多新移民或長者習慣以直覺判斷對錯，例如認為「我已經停住了」、「對方速度很快」，因此覺得自己不應負責，但在實際判定中，關鍵往往是車輛當時所處的位置與行駛狀態等綜合因素。

林大衛進一步指出，警方在事故現場的判定，多半是根據基本交通規則與車輛位置進行，不會逐一深入調查所有可能情況。因此，若當事人未能即時保留證據，後續想要翻案的難度往往很高。

「真正能幫助翻盤的，幾乎都是證據，例如行車記錄器或現場證人，」他說。 他特別提醒，證人必須是與當事人無關的第三方，例如路人、店員或其他駕駛，同車乘客並不具備法律上的證明效力。

在實務經驗中，類似的誤解層出不窮。林大衛舉例，有駕駛以為對方違規停車，被撞就一定是對方責任，但實際判斷時並非如此；也有人在停車場發生輕微擦撞後，因為覺得沒有明顯損傷，便直接離開現場。

「這在美國可能會變成肇事逃逸，」他提醒，「哪怕只是小擦撞，也一定要留下聯絡方式。」

此外，他也提到，在一些停車場內雙方同時倒車發生碰撞的情況下，很多人會直覺認為「誰動得多誰錯」，但實際上保險公司往往會判定為雙方各負一半責任。

林大衛建議，在發生車禍時，第一時間最重要的是保持冷靜，避免與對方爭執，而是優先完成幾個關鍵步驟：拍攝事故現場與車輛位置、交換駕駛與保險資料，並盡可能尋找證人。

對於不熟悉英文的駕駛人，他也建議應主動尋求保險經紀協助溝通，並清楚補充自身觀察與經過，例如繪製事故示意圖或提供更多細節，而不是完全被動等待處理結果。

在林大衛看來，許多爭議其實源於一落差——駕駛的直覺，往往與交通規則並不一致。「你覺得合理，不代表法律會這樣認定，」他說，「在美國開車，最重要的不是誰聲音大，而是事實是什麼、你能不能證明。」

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