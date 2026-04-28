車停路上被撞 華婦判負主責 警方指進入主幹道時未讓來車

警方認定，袁女士在進入主幹道過程中未禮讓來車，導致其車輛（紅色）左前方撞上對方車輛右側，為事故主因。（受訪者提供）

車停在路上被撞，卻反而要負過半責任？南加州華人 袁女士近日向本報反映，她在一場交通事故中自認「已停車觀望卻遭撞擊」，未料保險 公司最終判定她需承擔51%責任，讓她直呼「不公平」。然而，警方報告顯示，事故背後涉及的責任認定並不單純，關鍵在於駕駛當時所處的位置與路權。

根據加州公路巡警（CHP）的事故報告，事件發生於2026年1月23日，地點位於羅蘭岡 的Colima Road與Fullerton Road交界以東路段。報告指出，袁女士當時駕駛保時捷自Colima Road北側一處停車場駛出，車速低於15英里，並橫跨多條車道試圖進入最左側左轉道；另一方駕駛員則開著林肯車輛，以約35英里時速行駛於左轉車道。

警方認定，袁女士在進入主幹道過程中未禮讓來車，違反加州車輛法第21804(a)條，導致其車輛左前方撞上對方車輛右側，為事故主因。根據警方報告圖，事發時，袁女士的部分車體已位於左轉道上。

但在袁女士看來，事情卻完全不是這樣。她表示，自己當時已停在車道間觀察路況，「我是停著的，在看要不要再變道，他從最左邊突然鑽出來撞到我，再變道。」她認為對方存在突然變道的情況，才是事故原因。

袁女士接觸美國駕駛環境時間並不長。她透露，自己駕駛的保時捷車是孩子為她購置，車況較新，這也是她第一次遇上車禍。「我英文也不好，很多流程其實不太懂，」她說。事故當下，她僅在現場拍下幾張照片，並聯繫保險經紀人，便以為後續會按正常程序處理，未意識到責任認定與取證的重要性。

袁女士表示，直到3月下旬，她才收到保險公司通知，首次得知自己被判定需負51%責任，這讓她感到非常驚訝和手足無措。「怎麼會變成是我撞他，完全顛倒。」她說。

此時距離事故已過近兩個月，蒐證變得格外困難。她表示，這時她才了解能向警方索取事故報告，並多次返回事發地點附近的商場尋找證人和證據。目前她表示已找到一名目擊者，稱看到對方車輛「突然很快地衝過來」，但是否足以影響責任判定仍有待觀察。她也透過本報呼籲，若有當天目擊事故的民眾，盼能提供線索。

袁女士指出，附近加油站可能設有監視器，但需由警方申請調閱，且影像是否仍保存已不可知，「現在再找這些證據，真的很難。」

根據資深保險經紀人林大衛的分析，袁女士此案的關鍵在於「路權」而非單純的碰撞方式。他指出，從停車場駛入主幹道的一方本來就處於劣勢，即使當事人主觀上認為自己「已經停住」，只要車頭已經伸入主線、影響到來車通行，「即使對方有變道或速度較快，多半還是會被判錯」。

他也提到，此類案件並非完全沒有翻案可能，但前提是必須有關鍵證據，例如獨立證人或行車紀錄器畫面，證明對方存在明顯違規行為（如闖紅燈、危險變道等），才有機會改變責任比例。「沒有證人或影像的情況下，很難推翻警方依據基本交通規則做出的判斷。」

目前袁女士已支付500美元自付額，並面臨未來保費可能上調的壓力。她表示仍在申訴期限內，將持續蒐證爭取翻案，「這件事對我來說，不只是錢，是公不公平的問題。」