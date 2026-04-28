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阿市唯一公立中英雙語學校 吸引非華裔

記者邵敏／亞凱迪亞報導
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諾思拉普小學19日參加中文學術比賽。（記者邵敏／攝影）
諾思拉普小學19日參加中文學術比賽。（記者邵敏／攝影）

諾思拉普小學（Northrup Elementary School），是南加華人聚居城市阿罕布拉（Alhambra）唯一一所中英文雙語教育的公立學校，近年來吸引越來越多的非華裔學生。學校導師表示，其他族裔家長鼓勵自己的孩子學習中文，除了多掌握一門語言外，因為他們生活在華人區，希望孩子儘快融入當地的文化氛圍。

該校導師何碧霞（Jody Dowell）日前與多位老師、40多名學生參加南加州中文學校聯合會舉辦的學術比賽。何碧霞介紹說，諾思拉普小學已連續五、六年參與賽事，「每次家長、學生都很積極，非常期待，比賽可鼓勵學生學習中文，增強自信心。」

華人聚集的阿罕布拉市共有13所公立學校，但中英文雙語學校僅此一家。畢業於阿市高中的何碧霞，學成後回母校做了十多年老師，如今負責諾思拉普小學的中英文課程，她敘述，該校開展雙語項目已有11年，平時上課一半時間中文、一半時間英文教學。

最近幾年，當地越來越多的非華裔學生參加雙語班，包括非裔、西裔等學生。何碧霞解釋，許多非華裔家長認為學中文很重要，「多掌握一門國際語言，讓孩子有機會接觸不同文化，他們的想法很開放。」這位有著多年雙語經驗的教育工作者表示，還有一個原因，其他族裔家庭因為生活在華人區，當地華人社區資源豐富、活動多、家長們希望孩子可以融入這個多元化社區。

該校從幼兒班（Pre K, TK）到八年級，每年級都分普通英文班和雙語班，由家長、學生選擇決定上哪個班。何碧霞表示，當初面臨最大的挑戰就是，同一年級有兩個不同的班，會讓學生感覺分離，因此努力分享課程資源，「英文一起學，學校活動一起參加，儘量讓不同班的學生有機會融合一起。」

「除中文語言課外，科學這門課，我們也用中文教學。」何碧霞指出，大部分中英雙語學校用中文教歷史課，但該校通過調研發現，中文教科學，效果更加顯著。「因為科學強調實踐動手能力，交流也多，孩子們在實踐過程中學習，中文進步更大。」她毫不諱言指出，如果用中文教歷史，學生掙扎在背歷史人名、地名中，學習興趣反而不大。

諾思拉普小學，是阿罕布拉唯一一所中英文雙語教育的公立學校。（記者邵敏／攝影）
諾思拉普小學，是阿罕布拉唯一一所中英文雙語教育的公立學校。（記者邵敏／攝影）

阿罕布拉 華裔 非裔

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